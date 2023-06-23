Лекарство от многих болезней? Опасно ли заклеивать рот на ночь

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Якобы это поможет оставаться не только вечно молодым, но и, например, решить вопрос с храпом.

Фото, видео: www.globallookpress.com / XYZ PICTURES; 5-tv.ru

В интернете набирает популярность новый метод избавления чуть ли не от всех болезней. Блогеры учат заклеивать рот на ночь специальным пластырем.

Якобы это поможет оставаться не только вечно молодым, но и, например, решить вопрос с храпом. А вот о сопутствующих рисках для здоровья никто не говорит. Корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров выяснил, чем может обернуться эта затея.

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