Лекарство от многих болезней? Опасно ли заклеивать рот на ночь

В интернете набирает популярность новый метод избавления чуть ли не от всех болезней. Блогеры учат заклеивать рот на ночь специальным пластырем.

Якобы это поможет оставаться не только вечно молодым, но и, например, решить вопрос с храпом. А вот о сопутствующих рисках для здоровья никто не говорит. Корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров выяснил, чем может обернуться эта затея.