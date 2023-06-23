«На стенку лезу»: недавно родившая жена Прилучного пожаловалась на приступы

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 35 0

Жена актера Прилучного Зепюр Брутян пожаловалась на сезонную аллергию

«На стенку лезу»: недавно родившая жена Прилучного пожаловалась на приступы

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Из-за проблем со здоровьем Зепюр Брутян обратилась к поклонникам за советом.

Актриса Зепюр Брутян, в апреле подарившая мужу и коллеге по цеху Павлу Прилучному сына Микаэля, обратилась к подписчикам за советом. Молодая мама мучается из-за проблем со здоровьем и никак не может справиться с ними самостоятельно. Артистка страдает из-за приступов сезонной аллергии. По утрам она получает роскошные букеты от супруга, днем заботится о малыше, а вечером встречает любимого в своем красивом доме, но недуг омрачает сладкую рутину.

«Много нас, аллергиков? Как бороться? Я уже на стенку лезу», — пожаловалась Брутян в личном блоге.

Павел Прилучный познакомился с будущей избранницей на съемках сериала «В клетке». Совместные фото с Зепюр Брутян он публиковал еще задолго до начала романтических отношений. Актер был женат, поэтому не пытался покорить красивую коллегу. После был скандальный развод с матерью двоих его детей Агатой Муцениеце и роман со звездой «Папиных дочек» Мирославой Карпович.

Как рассказал Прилучный в одном из интервью, после всех скандалов он встретил Брутян в торговом центре и пригласил выпить кофе. На третьем свидании влюбленный артист сделал избраннице предложение. Долгое время пара не подтверждала отношений — пока не началась подготовка к свадьбе. Пышное бракосочетание состоялось в августе прошлого года, молодожены также обвенчались в церкви.

Ранее, писал 5-tv.ru, бывшая жена Прилучного Агата Муцениеце удивила публику, появившись на видео с заметно округлившимся животом.

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«На стенку лезу»: недавно родившая жена Прилучного пожаловалась на приступы

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