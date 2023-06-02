Третий ребенок? Агата Муцениеце шокировала фанатов заметно округлившимся животом

После громкого развода с Павлом Прилучным актриса почти не рассказывает о личной жизни.

Актриса Агата Муцениеце удивила своих фанатов «беременностью». В своем блоге она поделилась видео, на котором предстала с огромным животом. Реакция была самой разнообразной: кто-то сразу не поверил в подлинность кадра, а другие были шокированы и начали поздравлять Муцениеце.

Однако 34-летняя артистка сама поспешила остановить обсуждения и догадки. Живот оказался фейковым — его сделали ради съемок в новом проекте.

Поэтому поздравления с третьей беременностью звезда принимать пока не собирается. Личная жизнь Муцениеце находится за плотно закрытыми дверьми после громкого развода с актером Павлом Прилучным. В браке с ним знаменитость родила сына Тимофея и дочь Мию. К слову, Прилучный уже женился на Зепюр Брутян, которая недавно родила ему сына.

Несмотря на новую семью, артист продолжает общаться и проводить много времени с детьми от первого брака. Они даже помогают его новой супруге ухаживать за новорожденным ребенком.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как дети Прилучного от первого брака относятся к новорожденному брату.

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