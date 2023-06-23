Ребенок и двое взрослых погибли в ДТП с двумя мотоциклами в Якутии

Один из байкеров выехал на встречную полосу, произошло лобовое столкновение.

Три человека погибли, в том числе 16-летний ребенок, при столкновении двух мотоциклов в районе села Бысыттааах, Якутия. Жертвами аварии стали водители и один из пассажиров. Еще одна пассажирка 18 лет получила травмы, она находится в медицинском учреждении под наблюдением врачей. О происшествии сообщили представители пресс-службы Следственного комитета (СК) РФ по региону.

На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства аварии. Согласно предварительным данным, авария произошла в ночь на 23 июня. Сообщение о ДТП поступило в Нюрбинский межрайонный следственный отдел. На место прибыли сотрудники оперативных служб и представитель ведомственного подразделения — он осмотрел участок дороги и провел первостепенные следственные мероприятия.

Предположительно, 19-летний водитель мотоцикла (его пассажирка выжила) выехал на встречную полосу, после чего произошло столкновение. СК проводит проверку, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

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