Солист группы «Банд’Эрос» впервые стал отцом

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 23 0

Радостное событие наступило после 11 лет семейной жизни молодых родителей.

Что известно про солиста группы «Банд’Эрос» Устьянцева

Фото: Спиридонов Олег/ТАСС

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Солист группы «Банд’Эрос» Устьянцев впервые стал отцом

Солист группы «Банд’Эрос» Александр Устьянцев и его супруга Яна впервые стали родителями. Об этом сообщает портал «СтарХит» со ссылкой на соцсети артиста и его жены.

«Добро пожаловать в этот мир, сыночек. Все подробности завтра. Я без сил», — сообщила Яна после родов.

О скором пополнении в семье солиста стало известно еще весной. В соцсетях пара делилась каждым моментом — от сборов в роддом до появления на свет нового человека.

В комментариях к публикациям подписчики поздравили Устьянцевых с рождением сына. Напомним, пара находится в отношениях 17 лет, 11 из которых они состоят в браке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о пополнении в семье Гарика Харламова и Катерины Ковальчук — у счастливых родителей родилась дочь. Пара, долгое время скрывавшая беременность актрисы от общественности, поделилась выбранным для новорожденной малышки именем — ее назвали Алисой. Ребенок родился в одном из элитных перинатальных центров Москвы.

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