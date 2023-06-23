А это делала? Лада Дэнс честно рассказала о «пластике» на лице

Звезду часто обвиняли в том, что она прибегала к помощи хирургов. Так ли это?

Российская певица Лада Дэнс в сентябре этого года будет праздновать свое 57-летие, хотя и выглядит она намного моложе своих лет. Звезда не скрывает, что готова отдавать большие деньги на продление своей молодости.

Однако исполнительница опровергла слухи о том, что она прибегала к пластике, передает портал Lady.mail.ru.

«Без работы над собой — никуда. Я постоянно в движении. Останавливаться нельзя — заржавеешь», — заявила артистка.

Она рассказала, что ежедневно тренируется, поскольку ее организм привык к постоянным нагрузкам. Певица бегает на велодорожке, танцует и занимается на пилоне. А вот под нож хирурга, по ее заверениям, она никогда не ложилась.

«У меня все свое — глаза, скулы, нос», — сказала звезда.

При этом Дэнс не исключает, что в будущем может пойти на радикальные меры, если визитов к косметологу и активного образа жизни будет ей не хватать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что первый муж Дэнс забрал у экс-супруги детей и препятствует их общению.