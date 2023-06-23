Российские авиастроители передали Минобороны партию новых Су-35С

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 26 0

Поддержка государства позволяет наращивать серийный выпуск продукции и увеличить объемы производства.

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Одиноков; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Российские авиастроители передали Минобороны РФ партию новых истребителей Су-35С. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

«Российские авиастроители изготовили и передали Минобороны России очередную партию новых самолетов Су-35С», — приводит его слова сайт правительства РФ.

Мантуров отметил, что переданные Минобороны самолеты — одни из лучших существующих в мире. Данные истребители предназначены для решения большого списка задач и, как правило, выполняют их успешно.

Воздушные судна были изготовлены на заводе имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре. Все самолеты из партии уже прошли испытания, которые подтвердили их боевые способности. В настоящий момент российские истребители находится на аэродроме базирования.

Как отметил гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации, которой принадлежит завод, Юрий Слюсарь, предприятие было профинансировано государством по программе техперевооружения и модернизации при исполнении заказа, что позволило нарастить производство.

Слюсарь добавил, что на стадии производства находятся новые партии Су-35. Он также анонсировал наращивание поставок истребителей Су-57, стоящих на вооружении российских воздушно-космических сил.

Ранее 5-tv.ru писал, что российский истребитель сбил в ДНР украинский военный вертолет Ми-24.

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