Российский истребитель сбил в ДНР украинский военный вертолет Ми-24

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Игорь Рязов
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Летчики ВСУ больше не могут чувствовать себя спокойно в районе Краматорска.

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Спецоперация

Российский истребитель 16 июня сбил украинский военный вертолет Ми-24 в небе над ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе города Краматорск Донецкой народной республики сбит вертолет Ми-24 воздушных сил Украины», — сказал представитель российского оборонного ведомства.

Уточняется, что в минувшие сутки российская авиация была задействована на четырех направлениях: южнодонецком, донецком, купянском и красно-лиманском. Защищали российские самолеты и войска средства ПВО.

«Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган“», — добавил Игорь Конашенков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 16 июня ВСУ пошли в наступление на трех направлениях. Они предприняли 13 попыток атаковать, но каждая из них провалилась. В итоге за один день контрнаступления украинские боевики потеряли около 600 человек убитыми, по шесть танков и БМП, а также другую технику.

Со своей стороны российские силы нанесли групповой удар по центру принятия решений ВСУ. Били одновременно с воздуха и с моря.

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