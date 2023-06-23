Пенсионер из Прованса тайно накачивал жену успокоительными, чтобы ее насиловали другие

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 2 176 0

Женщина долго не могла сложить пазлы воедино — она часто чувствовала усталость, а врачи выявили у нее четыре венерических заболевания.

Пенсионер из Прованса тайно накачивал жену успокоительными, чтобы ее насиловали другие

Фото: www.globallookpress.com / Florian Gaertner/photothek.net

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Пенсионер во французском Провансе тайно накачивал свою жену успокоительными и предоставлял ее в «секс-рабство» другим мужчинам. Местная полиция уже задержала 51 подозреваемого. Разбирательство в громком деле может стать историческим, сообщает Daily Mail.

Правда всплыла неожиданно — правоохранительные органы обратили внимание на мужчину, потому что заподозрили его в скрытой слежке за женщинами в раздевалке с целью записи их на видео. Сотрудники полиции нагрянули к нему домой и нашли то, что их поразило еще больше.

На USB-накопителе пенсионера был целый архив домашних видео с разными мужчинами. Объединяло все записи одно — женщина, над которой совершались сексуальные надругательства. Оказалось, что это была супруга пенсионера. Сама она была удивлена увиденным не меньше — призналась, что попросту ничего не помнит.

Удалось выяснить, что француз был посетителем форума для взрослых, где пользователи обсуждали разные сексуальные извращения. Именно там он и предложил свою жену всем желающим.

Перед приходом гостя мужчина подмешивал своей супруге успокоительное, а когда она засыпала, в дело вступал насильник. Сам пенсионер сложа руки не сидел — с пристрастием снимал все происходящее. Клиентам он ставил ряд условий — запрещал курить или пользоваться духами, чтобы женщина не отреагировала на резкий запах.

Следствию удалось установить, что пенсионер промышлял этим на протяжении девяти лет. Отсмотрев видео-архив удалось насчитать, как минимум 92 случая изнасилования, 51 подозреваемый уже задержан. Возраст фигурантов от 26 до 73 лет, а их социальное положение тоже самое разное — от программистов до тюремных надзирателей. Процесс над ними по своим масштабам может стать историческим.

Женщина наконец-то смогла понять, что с ней происходило на протяжении последних лет и в чем была причина ее слабости. Кроме того, стало понятно, откуда у нее четыре венерических заболеваний, которые диагностировали врачи. Потерпевшая подала заявление на развод.

Ранее 5-tv.ru писал, что в подмосковном Егорьевске орудует серийный педофил.

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