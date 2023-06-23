Дает деньги за приставания и работает не один: что известно о Егорьевском серийном педофиле

Злодей орудовал с 2022 года и совершил около четырех преступлений сексуального характера.

Появились подробности о деяниях объявившегося в подмосковном Егорьевске серийного педофила. Источник 5-tv.ru рассказал, что злоумышленник платил своим несовершеннолетним жертвам, запрещал приводить друзей и рассказывать родителям об их «дружбе».

Стало известно, что егорьевский педофил предлагал детям от 500 до 1000 рублей за приставания. При этом работал он не один, его сообщник стоял «на стреме». Педофил запрещал жертвам рассказывать кому-либо, чем он занимается, но убеждал, что это нормально и он практикует то же самое на своих маленьких племянниках.

После первой встречи злодей назначал место и время следующей. Мальчики приходили к нему по несколько раз в неделю.

Стали известны так же новые приметы насильника — он носил щетину и передвигался на черном мотоцикле. Известно также, что он носил при себе небольшую сумку. По рассказам детей, в отношении которых он совершал насильственные действие, выглядит преступник на 40 лет, а его рост порядка 175-180 сантиметров.

На данный момент известно о четырех пострадавших от действий педофила. Орудовал он с лета 2022 года, заманивал пострадавших на территорию брошенного здания местного Роспотребнадзора на улице Антипова. Среди его жертв были девочки в возрасте 11-12 лет. Было возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru публиковал фоторобот егорьевского серийного педофила.