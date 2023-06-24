При посадке самолета со взорвавшимися шасси в Гонконге пострадали 18 человек

Воздушное судно с 293 пассажирами вернулось в аэропорт вскоре после вылета.

Как минимум 18 человек пострадали при экстренной посадке пассажирского самолета китайской авиакомпании Cathay Pacific в международном аэропорту Гонконга. Воздушное судно, выполнявшее рейс CX880 в Лос-Анджелес, вернулось в точку отправления вскоре после вылета из-за взорвавшегося шасси. Об этом сообщили представители местного телеканала RTHK.

В публикации сказано, что на борту лайнера находились 293 пассажира и 17 членов экипажа. По информации полиции, одна из шин шасси лопнула в результате перегрева. Когда самолет приземлился в гонконгском аэропорту, бортпроводники выпустили спасательные шасси, по которым люди вернулись на землю. Травмы ими были получены во время эвакуации. Пострадали 13 женщин и пятеро мужчин.

В полиции также заявили, что все пассажиры, неудачно эвакуированные по аварийным трапам, получают необходимую помощь. Для них в аэропорт были вызваны десять медицинских бригад. После пострадавшие были направлены в больницу Принцессы Маргарет и больницу Северного Лантау в Гонконге. Остальные спустились благополучно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пилота сгоревшего в 2019 году в Шереметьево самолета SSJ-100 приговорили к шести годам колонии-поселения. Во время экстренной посадки, после которой судно воспламенилось, погиб 41 человек. Пострадавшие пассажиры остались недовольны приговором.