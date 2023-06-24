При посадке самолета со взорвавшимися шасси в Гонконге пострадали 18 человек

|
Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 21 0

RTHK: самолет экстренно сел в аэропорту Гонконга из-за взорвавшегося шасси

При посадке самолета со взорвавшимися шасси в Гонконге пострадали 18 человек

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMO

Читайте нас в: Дзен Новости

Воздушное судно с 293 пассажирами вернулось в аэропорт вскоре после вылета.

Как минимум 18 человек пострадали при экстренной посадке пассажирского самолета китайской авиакомпании Cathay Pacific в международном аэропорту Гонконга. Воздушное судно, выполнявшее рейс CX880 в Лос-Анджелес, вернулось в точку отправления вскоре после вылета из-за взорвавшегося шасси. Об этом сообщили представители местного телеканала RTHK.

В публикации сказано, что на борту лайнера находились 293 пассажира и 17 членов экипажа. По информации полиции, одна из шин шасси лопнула в результате перегрева. Когда самолет приземлился в гонконгском аэропорту, бортпроводники выпустили спасательные шасси, по которым люди вернулись на землю. Травмы ими были получены во время эвакуации. Пострадали 13 женщин и пятеро мужчин.

В полиции также заявили, что все пассажиры, неудачно эвакуированные по аварийным трапам, получают необходимую помощь. Для них в аэропорт были вызваны десять медицинских бригад. После пострадавшие были направлены в больницу Принцессы Маргарет и больницу Северного Лантау в Гонконге. Остальные спустились благополучно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пилота сгоревшего в 2019 году в Шереметьево самолета SSJ-100 приговорили к шести годам колонии-поселения. Во время экстренной посадки, после которой судно воспламенилось, погиб 41 человек. Пострадавшие пассажиры остались недовольны приговором.

+17° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
84.08
0.47 91.49
-0.45
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 26 июня по 2 ...

Последние новости

1:59
Попытка очернить: зачем Украина хотела купить в России радиоактивный цезий-137
1:49
Генерал-лейтенант Алексеев призвал ЧВК «Вагнер» не начинать гражданскую войну
1:28
В Минобороны РФ заявили о подготовке ВСУ наступления на артемовском направлении
1:27
ВСУ стягивают резервы: как продвигается наступление армии России на Купянск
1:18
Все офицеры Росгвардии прибыли в подразделения по тревоге
1:14
«Алые паруса-2023» расскажут об учениках и наставниках

Сейчас читают

«Прожить невозможно»: 59-летнему Звереву не хватает на необходимое миллиона в месяц
Украинский транзит российского газа пошел в глухой угол
Это клиника: психиатр объяснил, почему украинцы пишут «Россия» в документах с маленькой буквы
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео