Пилота сгоревшего самолета в Шереметьево отправили за решетку

Пилоту сгоревшего самолета SSJ-100 в Шереметьево дали шесть лет колонии
Фото: СК РФ / ТАСС
Трагедия произошла в 2019 году. Тогда погиб 41 человек.
Пилота сгоревшего в Шереметьево самолета Дениса Евдокимова отправили в тюрьму. Об этом сообщает источник 5-tv.ru из зала Химкинского суда в Москве. Мужчину приговорили к шести годам колонии-поселение.
5 мая 2019 года самолет «Аэрофлота», вылетевший из Москвы в Мурманск, вернулся в Шереметьево через полчаса. Лайнер SSJ-100 совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек.
Расследование завершилось в апреле 2020 года. Оказалось, что во время полета борт был исправен и адекватно реагировал на управляющие действия пилота. Уголовное дело было сразу же направлено в Генеральную прокуратуру.
Уже в мае 2023 года стало известно, что Евдокимову грозит до шести лет колонии. Такое наказание для обвиняемого запросил прокурор.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как СК РФ завершил расследование аварийной посадки SSJ-100 в «Шереметьево».
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