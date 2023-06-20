Пострадавшие остались недовольны приговором пилоту SSJ-100, сгоревшего в Шереметьево

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Алексей Панков
Алексей Панков Эксклюзив 41 0

Катастрофа, унесшая жизни 41 человека, произошла в 2019 году.

Пострадавшие остались недовольны приговором пилоту SSJ-100, сгоревшего в Шереметьево

Фото: www.globallookpress.com / Leonid Faerberg

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Тема:
Крушение SSJ-100 в «Шереметьево»

Пострадавшие и родственники погибших в результате возгорания лайнера SSJ-100 в Шереметьево недовольны приговором пилоту. Как стало известно 5-tv.ru, Дениса Евдокимова приговорили к шести годам колонии-поселения. Также мужчине запретили три года занимать должность пилота самолета и обязали выплатить три миллиона рублей потерпевшим.

Однако те не согласны, что вина за катастрофу лежит исключительно на пилоте. По мнению пострадавших, катастрофа произошла из-за неправильной конструкции шасси. Сейчас они намерены обжаловать приговор.

«В любом случае, однозначно могу сказать, что приговор несправедливый и необъективный. Просто по одной причине: не исследованы и не проверены иные версии катастрофы, на которых настаивала защита», — отметила адвокат подсудимого Наталья Митусова.

Она пояснила, что разбирательство осложняется тем, что до сих пор не появилось окончательного отчета о произошедшем от Межгосударственного авиационного комитета. Адвокат также добавила, что преступление было совершено по неосторожности, поэтому назначение колонии-поселения — это правильный выбор.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что трагедия произошла 5 мая 2019 года. Лайнер вылетел из Москвы в Мурманск. Однако из-за неисправности борт вернулся в аэропорт вылета. От удара о землю самолет загорелся. Из 73 пассажиров и пятерых членов экипажа погиб 41 человек.

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