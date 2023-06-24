«Алые паруса-2023» расскажут об учениках и наставниках

Легендарный выпускной «Алые паруса-2023» начнется в 22.00 по московскому времени. Главной темой праздника станет наставничество. Сам выпускной в этом году будет особенным — юбилейным. «Алым парусам» исполняется 55 лет. Концерт звезд российской эстрады и грандиозное водно-пиротехническое шоу покажет в прямом эфире Пятый канал.

Вечером, 24 июня, вся Дворцовая площадь будет отдана выпускникам. Ровно в 22.00 ведущие праздника Дмитрий Хрусталев и Ида Галич выйдут на самую технологичную сцену страны. По традиции приветственной речью и ударом в рынду праздник откроет губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Далее ведущие начнут диалог с выпускниками. Они «откроют» для них портал в будущее, покажут, каким успешным оно может быть. В этом им помогут самые популярные у молодежи звезды российской эстрады. Свои лучшие хиты исполнят Юлианна Караулова, Gafur, Моя Мишель, Burito, Тося Чайкина, The Hatters, Gayazovs Brothers, LYRIQ. Хедлайнером выпускного этого года станет рок-группа «Чайф».

В 00.40 праздник продолжится в акватории Невы. Здесь развернется уникальное водно-пиротехническое шоу, которое каждый год удивляет своими масштабами и красотой миллионы людей по всему миру. В основу концепции театрализованного представления легли сразу два важных для страны события. 2023 год в России объявлен годом учителей и наставников. А легендарный выпускной отмечает 55-летний юбилей с момента первого появления корабля мечты на Неве. Мизансцены театрализованной части шоу дадут возможность каждому зрителю совершить путешествие во времени и вернуться в 1968 год. Название каждого номера соответствует определенной временной эпохе: 60-е, 70-е, 80-е, 90-е, нулевые и наши дни. С площадок прозвучат знакомые хиты, которые были популярны в те годы. Главное — создать атмосферу каждого десятилетия, чтобы каждый вспомнил в этот момент близкие лично для него приятные события тех лет. Главный персонаж шоу пройдет путь от маленького мальчика, побывает на своем школьном выпускном и, став взрослым и мудрым учителем, приведет свой собственный класс в акваторию Невы на праздник.

Михаил Колпахчиев, режиссер водно-пиротехнического шоу «Алые паруса-2023»:

«Это будет ретроспектива разных десятилетий. Мы начинаем с 60-х, идем в 70-е, 80-е и далее по эпохам через призму „Алых парусов“. Мы покажем, чем вдохновлялись люди в разные годы»

В каждой мизансцене — свои приметы времени: металлические кооперативные ларьки, игральные автоматы и автоматы с газировкой, лотки с видеокассетами и многое другое. Особое внимание организаторы уделили выбору костюмов для артистов. Всего подготовлено более 300 костюмов, часть из них — подлинные.

Кристина Рождественская, художник по костюмам водно-пиротехнического шоу «Алые паруса»:

— Мы с командой покопались в шкафах своих бабушек-дедушек, нашли яркие, интересные, знаковые вещи. Многое покупали в магазинах винтажной одежды. Но некоторые костюмы были нами пошиты, чтобы они идеально сидели. Есть вещи, которые сейчас невозможно найти, поэтому мы восстанавливали их по фотографиям, вручную.

Представление развернется у Петропавловской крепости, на Дворцовой набережной и на Стрелке Васильевского острова. Кульминацией шоу станет появление брига «Россия» под алыми парусами. Под залпы салютов он войдет в створку Торицкого моста, проследует вдоль Дворцовой набережной, совершит разворот. В этот момент тысячи выпускников по всей стране загадают желание, которое обязательно исполнится.

Красочное водно-пиротехническое шоу продлится более 23 минут. Концерт звезд и шоу в акватории Невы смогут увидеть телезрители Пятого канала в прямом эфире. Трансляция также пройдет на сайте Пятого и в его официальных аккаунтах в социальных сетях. Начало трансляции 24 июня в 22.00.

Водную феерию и проход брига под алыми парусами по акватории Невы покажут и другие федеральные каналы.

Праздник «Алые паруса» после многолетнего перерыва был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Материал подготовлен пресс-службой Пятого канала