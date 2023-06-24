Власти Ростовской области сообщили о достаточном запасе топлива в регионе

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 50 0

Областное министерство промышленности и энергетики следит за ситуацией.

Власти Ростовской области сообщили о достаточном запасе топлива в регионе

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Губернатор Ростовской области Игорь Сорокин сообщил, что все нефтебазы региона имеют достаточный запас топлива. Об этом он рассказал в беседе с журналистами.

По его словам, ростовские АЗС продолжают функционировать в штатном режиме. Сорокин отметил, что перебоев с поставками энергоносителя не ожидается, они продолжат осуществляться в соответствии с планом.

«Все нефтебазы на территории региона имеют достаточный запас топлива», — прокомментировал он.

Губернатор региона в заключение добавил, что контроль за ситуацией взят соответствующими ведомствами. Министерство энергетики и промышленности Ростовской области следит за данным вопросом.

Ранее власти региона сообщили об отсутствии дефицита продовольствия, воды и средств гигиены. Администрация призвала жителей не уставать ажиотаж вокруг данной категории товаров.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве и Московской области ввели режим контртеррористической операции.

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