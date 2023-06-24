В Москве и Московской области ввели режим контртеррористической операции

|
Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 380 0

Меры безопасности в столице и столичном регионе усилили после возбуждения уголовного дела в отношении Евгения Пригожина о призыве к вооруженному мятежу.

В Москве и Московской области ввели режим контртеррористической операции

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

Читайте нас в: Дзен Новости

В Москве и Московской области ввели режим контртеррористической операции. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.

«В целях пресечения возможных террористических актов на территории города Москвы и Московской области введен режим контртеррористической операции», — рассказали в ведомстве.

Ранее главы столицы и столичного региона Сергей Собянин и Андрей Воробьев объявили об усилении мер безопасности. В Ростове-на-Дону и Воронежской области отменили все массовые мероприятия.

Напряженность связана с ситуацией вокруг главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. За призывы к вооруженному мятежу в его отношении возбудили уголовное дело. Перед этим бизнесмен обвинил Минобороны РФ в нападении на лагерь его подразделения. Власти РФ опровергли это заявление и назвали провокацией.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин в курсе ситуации вокруг Пригожина. Принимаются все необходимые меры для стабилизации обстановки. В ближайшее время глава государства обратится к нации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у офиса ЧВК «Вагнер» в Петербурге заметили силовиков.

+17° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
84.08
0.47 91.49
-0.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:38
В Москве отменили массовые мероприятия
9:19
В Москве и Московской области ввели режим контртеррористической операции
9:17
Минобороны России обратилось к бойцам штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер»
9:14
В Ростове-на-Дону и Воронежской области отменили все массовые мероприятия
9:07
Боевики ВСУ оказались разочарованы из-за несбывшихся ожиданий от контрнаступления
8:58
Силовики замечены у офиса ЧВК «Вагнер» в Петербурге

Сейчас читают

«Прожить невозможно»: 59-летнему Звереву не хватает на необходимое миллиона в месяц
Украинский транзит российского газа пошел в глухой угол
ФСБ возбудила уголовное дело против Пригожина за призыв к вооруженному мятежу
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео