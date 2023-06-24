Меры безопасности в столице и столичном регионе усилили после возбуждения уголовного дела в отношении Евгения Пригожина о призыве к вооруженному мятежу.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков
В Москве и Московской области ввели режим контртеррористической операции. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.
«В целях пресечения возможных террористических актов на территории города Москвы и Московской области введен режим контртеррористической операции», — рассказали в ведомстве.
Ранее главы столицы и столичного региона Сергей Собянин и Андрей Воробьев объявили об усилении мер безопасности. В Ростове-на-Дону и Воронежской области отменили все массовые мероприятия.
Напряженность связана с ситуацией вокруг главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. За призывы к вооруженному мятежу в его отношении возбудили уголовное дело. Перед этим бизнесмен обвинил Минобороны РФ в нападении на лагерь его подразделения. Власти РФ опровергли это заявление и назвали провокацией.
Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин в курсе ситуации вокруг Пригожина. Принимаются все необходимые меры для стабилизации обстановки. В ближайшее время глава государства обратится к нации.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что у офиса ЧВК «Вагнер» в Петербурге заметили силовиков.
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