В Москве и Московской области ввели режим контртеррористической операции. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.

«В целях пресечения возможных террористических актов на территории города Москвы и Московской области введен режим контртеррористической операции», — рассказали в ведомстве.

Ранее главы столицы и столичного региона Сергей Собянин и Андрей Воробьев объявили об усилении мер безопасности. В Ростове-на-Дону и Воронежской области отменили все массовые мероприятия.

Напряженность связана с ситуацией вокруг главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. За призывы к вооруженному мятежу в его отношении возбудили уголовное дело. Перед этим бизнесмен обвинил Минобороны РФ в нападении на лагерь его подразделения. Власти РФ опровергли это заявление и назвали провокацией.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин в курсе ситуации вокруг Пригожина. Принимаются все необходимые меры для стабилизации обстановки. В ближайшее время глава государства обратится к нации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у офиса ЧВК «Вагнер» в Петербурге заметили силовиков.