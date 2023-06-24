«Роскосмос»: ракетно-космическая отрасль работает в штатном режиме

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 24 0

Российские космодромы продолжают подготовку к запускам.

«Роскосмос»: ракетно-космическая отрасль работает в штатном режиме

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия»

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В государственной корпорации «Роскосмос» сообщили, что предприятия ракетно-космической отрасли в России продолжают работать в бесперебойном режиме, в соответствии с планами. Об это рассказали в журналистам в пресс-службе российской организации.

В «Роскосмосе» отметили, что сегодня на космодроме Восточный состоялся запланированный ранее вывоз ракеты-носителя под названием «Союз 2.1б». Кроме того был вывезет аппарат «Метеор М», а также 42 попутных. Дата запуска остается прежней — он состоится 27 июня, космодром работает в штатном режиме.

В столичных аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково также сообщили о бесперебойной работе. В московском Шереметьево заверили, что при обслуживании внутренних и зарубежных рейсов обеспечиваются все необходимые меры безопасности, установленные регламентом.

Накануне, 23 июня, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил об ударе по тыловым лагерям его подразделений со стороны Минобороны РФ. Он объявил начало военного мятежа. В российском оборонном ведомстве данные об ударах назвали провокацией и опровергли их.

ФСБ возбудила уголовное дело в отношении Пригожина. Служба безопасности призвала бойцов ЧВК не участвовать в преступных действиях и помочь в задержании основателя «Вагнер».

Ранее 5-tv.ru писал, что в Белгородской области усилят контроль за въездом на территорию региона.

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