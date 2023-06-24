В Белгородской области усилят контроль за въездом на территорию региона

Власти Белгородской области усилят контроль за въездом на территорию региона. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава российского субъекта Вячеслав Гладков.

«Эта работа будет проводиться силами министерства внутренних дел и Росгвардии. В случае необходимости будут привлечены силы нашей белгородской самообороны», — заявил чиновник после оперативного совещания с силовыми структурами.

Кроме того, было принято решении о закрытии въезда в Шебекино и Новую Таволжанку. Мера начнет действовать с 18:00 сегодняшнего дня и продлится до вторника, 27 июня.

«Наша главная задача — вопрос безопасности людей. Это позволит нам в том числе провести текущие быстрые работы по приведению города в порядок, например, проблем, связанных с мусором. Ну и, конечно, лишний раз перестраховаться с точки зрения безопасности людей», — подчеркнул Гладков.

Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по тыловым лагерям его бойцов и предпринял попытку вооруженного мятежа. В оборонном ведомстве опровергли сообщения об ударах и назвали их провокацией.

Позднее ФСБ возбудила в отношении Пригожина уголовное дело, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. В спецслужбе призвали бойцов ЧВК не присоединяться к преступным действиям и поспособствовать задержанию Евгения Пригожина. Утром 24 июня к тому же призвали в Минобороны РФ, гарантировав всем безопасность в обмен на сотрудничество.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мост через реку Оку был перекрыт на Симферопольском шоссе в районе подмосковного города Серпухова.