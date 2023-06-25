Праздник выпускников «Алые паруса» состоялся в Мариуполе

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Игорь Рязов
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Кульминацией праздника стал проход яхты «Ассоль» под алыми парусами — за ним с городской пристани наблюдали около 200 вчерашних школьников.

Праздник выпускников «Алые паруса» состоялся в Мариуполе

Фото: © РИА Новости / Александр Сухов

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Тема:
Алые паруса 2023

Праздник выпускников «Алые Паруса» состоялся в Мариуполе. Кадры с праздника транслировались во время торжества в Санкт-Петербурге. За проходом яхты «Ассоль» под алыми парусами с городской пристани Мариуполя наблюдали около 200 вчерашних школьников из разных учебных заведений города на берегу Азовского моря. Практически одновременно с показом праздничных мероприятий в Мариуполе, в акватории Невы в Санкт-Петербурге появился знаменитый бриг «Россия».

Что касается Мариуполя, то, как и в Северной столице, проход яхты «Ассоль» стал кульминацией праздника. Перед этим выпускники стали свидетелями грандиозного светового шоу. Для его проведения в город на берегу Азовского моря доставили около 50 тонн оборудования. Только его установка заняла нескольких дней.

Грандиозный праздник «Алые паруса» состоялся в Мариуполе при поддержке Акционерного Банка «РОССИЯ», МИЦ «Известия», Пятого канала и правительства Санкт-Петербурга.

Стоит отметить, что впервые праздник «Алые паруса» прошел в Мариуполе в 2022 году. Тогда же город стал побратимом Санкт-Петербурга, где главный в России выпускной проходит уже много лет.

В этом году «Алые паруса» в Санкт-Петербурге проходят 24 июня. Праздник выпускников отмечает свое 55-летие. В честь этой даты организаторы приготовили для зрителей «путешествие во времени». Оно сопровождается световыми и пиротехническими эффектами, а также масштабным концертом.

Перед выпускниками выступают группа The Hatters, Тося Чайкина, Юлианна Караулова, Gafur, Моя Мишель, Burito, Gayazovs Brothers, LYRIQ. Хедлайнером мероприятия стала группа «Чайф».

Впервые «Алые паруса» состоялись в Ленинграде в 1968 году. Однако в 1979-м официальный праздник выпускников отменили. Главная сцена лета была возрождена в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Тема:
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