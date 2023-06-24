Въезд в Ростовскую область ограничен со стороны четырех регионов

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 54 0

Ситуацию прокомментировал губернатор региона.

Въезд в Ростовскую область ограничен со стороны четырех регионов

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Въезд на территорию Ростовской области со стороны Краснодарского и Ставропольских краев, а также из Волгоградской и Воронежской областей был ограничен. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе губернатора региона Василия Голубева.

Уточняется, что выезд из региона осуществляется в свободном порядке. Также на территории области транспорт движется без ограничений.

Ранее глава ростовской городской администрации сообщил об отсутствии дефицита топлива и продовольствия в регионе. Он отметил, что жители области выстраиваются в очереди на заправках и призвал их не создать ажиотаж.

Накануне, 23 июня, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, якобы Минобороны РФ нанесло удар по его подразделениям и призвал к вооруженному мятежу. В оборонном министерстве его слова опровергли. ФСБ возбудила уголовное дело в отношении Пригожина и призвала бойцов не прислушиваться к его преступным командам. Меры антитеррористического характера были введены в Москве, Московской области и ряде других регионов.

Ранее 5-tv.ru писал, что движение транспорта по центральной улице Ростова-на-Дону возобновлено.

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
84.08
0.47 91.49
-0.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:50
Прямая трансляция праздника выпускников «Алые паруса — 2023»
21:43
Россия сохранит контроль над размещенным в Белоруссии ядерным оружием
21:37
Банки в России снизили курсы обмена валют
21:32
Орловский губернатор Клычков сообщил об открытых въездах и выездах из региона
21:29
Лукашенко обсудил с Путиным результаты переговоров с главой ЧВК «Вагнер» Пригожиным
21:26
«Бейся там, где стоишь»: Любимова поддержала призыв Путина к сплочению для защиты страны

Сейчас читают

«Прожить невозможно»: 59-летнему Звереву не хватает на необходимое миллиона в месяц
Украинский транзит российского газа пошел в глухой угол
Государственная измена: что известно о мятеже ЧВК «Вагнер»
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео