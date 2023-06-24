Движение транспорта по центральной улице Ростова-на-Дону возобновлено

Коммунальные и экстренные службы работают в штатном режиме.
Фото: ТАСС/Эрик Романенко
Движение транспорта по Большой Садовой улице в Ростове-на-Дону было открыто. Городские общественные средства передвижения возобновили работу в штатном режиме. Об этом в своем Telegram-канале написал глава ростовской городско администрации Алексей Логвиненко.
«Главную улицу Ростова — Большую Садовую открыли для движения», — говорится в публикации.
Он отметил, что общественный транспорт вернулся к прежней схеме движения. Пассажирам следует учитывать это при составлении своего маршрута.
Логвиненко добавил, что в городе нет дефицита топлива, воды или продовольствия. Однако жители региона выстраиваются в очереди на заправках, вызывая искусственный ажиотаж. По его словам, все ответственные службы продолжают бесперебойную работу и контролируют ситуацию.
Накануне, 23 июня, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, якобы Минобороны РФ нанесло удар по его подразделениям и призвал к вооруженному мятежу. В оборонном министерстве его слова опровергли. ФСБ возбудила уголовное дело в отношении Пригожина и призвала бойцов не прислушиваться к его преступным командам.
Ранее 5-tv.ru писал, что по федеральной автодороге М-4 «Дон» движется колонна военной техники.
- 24 июн
- Прокопенко призвал бойцов ЧВК «Вагнер» проявить мудрость
- 24 июн
- Роскомнадзор сообщил об ограничении работы интернет-сервисов в районах КТО
- 24 июн
- При обыске у офиса Пригожина обнаружили коробки с деньгами
- 24 июн
- Минпросвещения усилило меры безопасности в детских лагерях на юге России
- 24 июн
- Экс-разведчик США Скотт Риттер назвал мятеж Пригожина инструментом предательства
- 24 июн
- В Свердловской области ввели режим повышенной готовности
- 24 июн
- В РЖД сообщили, что поезда в южных регионах России ходят по расписанию
- 24 июн
- Нарышкин назвал попытку вооруженного мятежа не оправдываемым преступлением
- 24 июн
- Латвия прекращает выдачу россиянам всех типов виз
- 24 июн
- «Останьтесь героями»: глава Бурятии обратился к бойцам ЧВК «Вагнер»
Читайте также
82%
0.47 91.49
-0.45
Нашли ошибку?