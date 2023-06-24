Движение транспорта по центральной улице Ростова-на-Дону возобновлено

Движение транспорта по Большой Садовой улице в Ростове-на-Дону было открыто. Городские общественные средства передвижения возобновили работу в штатном режиме. Об этом в своем Telegram-канале написал глава ростовской городско администрации Алексей Логвиненко.

«Главную улицу Ростова — Большую Садовую открыли для движения», — говорится в публикации.

Он отметил, что общественный транспорт вернулся к прежней схеме движения. Пассажирам следует учитывать это при составлении своего маршрута.

Логвиненко добавил, что в городе нет дефицита топлива, воды или продовольствия. Однако жители региона выстраиваются в очереди на заправках, вызывая искусственный ажиотаж. По его словам, все ответственные службы продолжают бесперебойную работу и контролируют ситуацию.

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