Движение транспорта по центральной улице Ростова-на-Дону возобновлено

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 132 0

Коммунальные и экстренные службы работают в штатном режиме.

Движение транспорта по центральной улице Ростова-на-Дону возобновлено

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

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Тема:
Мятеж ЧВК Вагнер

Движение транспорта по Большой Садовой улице в Ростове-на-Дону было открыто. Городские общественные средства передвижения возобновили работу в штатном режиме. Об этом в своем Telegram-канале написал глава ростовской городско администрации Алексей Логвиненко.

«Главную улицу Ростова — Большую Садовую открыли для движения», — говорится в публикации.

Он отметил, что общественный транспорт вернулся к прежней схеме движения. Пассажирам следует учитывать это при составлении своего маршрута.

Логвиненко добавил, что в городе нет дефицита топлива, воды или продовольствия. Однако жители региона выстраиваются в очереди на заправках, вызывая искусственный ажиотаж. По его словам, все ответственные службы продолжают бесперебойную работу и контролируют ситуацию.

Накануне, 23 июня, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, якобы Минобороны РФ нанесло удар по его подразделениям и призвал к вооруженному мятежу. В оборонном министерстве его слова опровергли. ФСБ возбудила уголовное дело в отношении Пригожина и призвала бойцов не прислушиваться к его преступным командам.

Ранее 5-tv.ru писал, что по федеральной автодороге М-4 «Дон» движется колонна военной техники.

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