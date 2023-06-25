По ветру в даль: «Моя Мишель» открыла портал «Спорт» на «Алых парусах» чувственными песнями
«Моя Мишель» открыла портал «Спорт» на «Алых парусах» чувственными песнями
Фото, видео: 5-tv.ru
Группа исполнила три популярных среди молодежи композиции, в которых каждый для себя может уловить что-то особенное.
Группа «Моя Мишель» открыла портал «Спорт» на празднике «Алые паруса — 2023» композициями, которые пришлись молодежи по душе. Тысячи выпускников собрались на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, чтобы увидеть своих кумиров.
Так, ребята смогли послушать песни «Ветер меняет направление», «Пташка» и «Зима в сердце» в исполнении Татьяны Ткачук. К слову, песня «Пташка» несет в себе особый смысл — после школы дети, словно птицы, покидают родительское гнездо. Также одна из композиций напомнила, что в этот момент для молодых людей ветер меняет направление, но не стоит этого бояться.
Кстати, для своего выступления исполнительница выбрала яркий наряд — красное платье и макияж в темных оттенках.
Праздник «Алые паруса» после многолетнего перерыва был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.
Ожидается, что сегодня выступят самые популярные у молодежи звезды российской эстрады. Свои лучшие хиты исполнят Юлианна Караулова, Gafur, Моя Мишель, Burito, Тося Чайкина, The Hatters, Gayazovs Brothers, LYRIQ. Хедлайнером выпускного этого года станет рок-группа «Чайф».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как группа The Hatters разорвала Дворцовую площадь во время своего выступления на «Алых парусах — 2023».
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