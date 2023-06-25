Чтобы все окей! На сцене «Алых парусов» выступил Gafur с молодежными композициями
Исполнитель Gafur выступил на «Алых парусах» с песнями «Ты не моя», «ОК» и Lollipop
Фото: 5-tv.ru
Выпускники узнали своего кумира и с безудержным весельем подпевали ему.
На сцену «Алых парусов — 2023» вышел молодой исполнитель Gafur. Он исполнил трогательные композиции, подходящие для медленного танца со своей половинкой, на Дворцовой площади в Санкт-Петерубрге.
Однако это не весь репертуар восходящей звезды — кроме песни «Ты не моя», выпускники смогли отжечь под ритмичные композиции «ОК» и Lollipop.
Праздник «Алые паруса» после многолетнего перерыва был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.
Праздничный концерт начался в Северной столице по плану в 22:00 по московскому времени. Свое напутственное слово гостям мероприятия сказали ведущие — Ида Галич и Дмитрий Хрусталев, а также по традиции губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ударил в рынду, звук которой стал символом вступления во взрослую жизнь.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как на «Алых парусах — 2023» выпускники услышали песни группы BURITO, вокалист которой Игорь Бурнышев начал свое выступление с песни «Мама», напомнив о ее важности в жизни каждого человека.
- 25 июн
- Бриг «Россия» под алыми парусами вошел в акваторию Невы
- 25 июн
- Праздник выпускников «Алые паруса» состоялся в Мариуполе
- 25 июн
- «Будущее — за вами»: ведущие «Алых парусов» открыли портал «Космос»
- 25 июн
- Ведущие «Алых парусов» призвали выпускников оставить страну в чистоте для потомков
- 25 июн
- BURITO начал свое выступление на «Алых парусах» с песни «Мама»
- 25 июн
- По ветру в даль: «Моя Мишель» открыла портал «Спорт» на «Алых парусах» чувственными песнями
- 25 июн
- «Инвестиции в будущее»: ведущие «Алых парусов» открыли портал «Спорт»
- 24 июн
- Галич и Хрусталев устроили интерактив с выпускниками на «Алых парусах — 2023»
- 24 июн
- Это взрыв: The Hatters дали жару на «Алых парусах»
- 24 июн
- Ведущие «Алых парусов» пожелали выпускникам тянуться к прекрасному
Читайте также
88%
0.47 91.49
-0.45
Нашли ошибку?