SHAMAN спел песню «С чего начинается Родина» на палубе брига «Россия» на «Алых парусах»

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Эксклюзив 3 165 0

Исполнитель, можно сказать, стал «подарком» в рамках мероприятия.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Алые паруса 2023

Автор и исполнитель SHAMAN, выступил на празднике всех выпускников «Алые паруса — 2023» в Санкт-Петербурге. Исполнитель, можно сказать, стал «подарком» для молодежи — о его выступлении заявлено не было.

SHAMAN эффектно появился на плывущем бриге «Россия» — символе торжества — и исполнил песню «С чего начинается Родина». Его выступление сопровождалось залпами салюта, а также яркими красками — красными, синими, желтыми.

Стоит отметить, что патриотичное выступление Ярослава смотрели российские военнослужащие.

«Родные, только что вы сделали первый шаг по дороге, полной удивительных приключений. Какой она будет? Это предстоит узнать вам самим. Пусть во всех, даже самых суровых испытаниях, вас всегда сопровождают верные друзья. Смотрите за горизонт, ставьте амбициозные цели и берегите нашу Россию», — передал поздравления выпускникам SHAMAN.

Под залпы салютов корабль вошел в створку Троицкого моста, проследовал вдоль Дворцовой набережной, а также совершил разворот. В этот момент тысячи выпускников по всей стране загадали желание, которое обязательно исполнится.

Праздник «Алые паруса» после многолетнего перерыва был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Праздничный концерт начался в Северной столице по плану в 22:00 по московскому времени. Свое напутственное слово гостям мероприятия сказали ведущие — Ида Галич и Дмитрий Хрусталев, а также по традиции губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ударил в рынду, звук которой стал символом вступления во взрослую жизнь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как на «Алых парусах — 2023» выпускники услышали песни группы BURITO, вокалист которой Игорь Бурнышев начал свое выступление с песни «Мама», напомнив о ее важности в жизни каждого человека.

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