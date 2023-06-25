Организаторы ежегодно удивляют яркими и неожиданными решениями в сценарии праздника. В этом году концепция была посвящена двум событиям — году наставничества в России и 55-летию праздника в городе на Неве.

Незабываемым красочным шоу завершился этой ночью в Северной столице праздник выпускников «Алые паруса». Дворцовая площадь вновь превратилась в грандиозную концертную площадку, где выступили артисты со всей страны, а после этого небо украсили тысячи залпов салюта.

В этом году праздник был ознаменован сразу тремя юбилейными датами — 55 лет назад корабль под алыми парусами впервые появился в акватории Невы, уже пятый год его символом является специально построенный бриг «Россия», а Петербург недавно отметил 320-летие со дня основания. Кроме того, по указу президента России Владимира Путина 2023 год был назван годом педагога и наставника, что стало лейтмотивом представления. Ведущими концертной части шоу стали Дмитрий Хрусталев и Ида Галич, которые на протяжении всего вечера радовали зрителей яркими шутками и экспромтами.

По традиции старт празднику «Алые паруса» ударом в рынду дал губернатор Петербурга Александр Беглов. Публика горячо приветствовала главу города. В своей приветственной речи к выпускникам он отметил, что такого праздника, как в России, нет ни у кого в мире. Затем губернатор начал скандировать «Россия!», за ним тут же подтянулась вся молодежь, и вся Дворцовая площадь кричала «Россия!».

Фото, видео: 5-tv.ru

«Ровно 320 лет назад здесь не было ничего. Ничего кроме большой воли и великой любви к России молодого Петра. Он основал наш город, как символ свободной и новой России! Как символ нашего права на независимость, на свободу, справедливый мир! Он собирал русские земли. Наш президент Владимир Владимирович Путин продолжает дело Петра! Он защищает ваше право быть свободными и сильными. Отстаивая те же ценности, он защищает Россию! Защищает ваше право быть свободными, независимыми, сильными!» — обратился к выпускникам Александр Беглов, перечислив вернувшиеся в состав нашей страны регионы и добавив, что их выпускники также на Дворцовой площади и вместе с Россией.

После завершения торжественной части начала праздника в свои права вступили ведущие и на самой технологичной сцене страны «открыли» для выпускников портал в будущее, а помогали им в этом самые популярные у молодежи звезды российской эстрады. Свои лучшие хиты исполнили Юлианна Караулова, Gafur, группа «Моя Мишель», Burito, Тося Чайкина, The Hatters, Gayazovs Brothers, LYRIQ. Хедлайнером выпускного этого года стала рок-группа «Чайф». Таким образом гостям «Алых парусов» были показаны пять ключевых направлений — «История», «Культура», «Спорт», «Экология» и «Космос».

Сцена в этом году работала по канонам драматического театра. Декорации все время трансформировались с помощью специальных механизмов. А совершенно сумасшедшая мультимедийная картинка создавалась на экранах площадью более тысячи квадратных метров.

В 00.40 праздник продолжился уже в акватории Невы, где развернулось уникальное водно-пиротехническое шоу, каждый год удивляющее своим масштабами и красотой миллионы людей по всему миру. В основу концепции легли два важных в этом году события, как мы уже успели упомянуть — год наставничества в России и 55-летие с того момента, как впервые корабль мечты появился на берегах Невы.

Мизансцены театрализованной части шоу «Алые паруса» под названием «От ученика к наставнику» дали возможность зрителям совершить путешествие во времени и вспомнить историю страны в разные годы, начиная с 1968 года. Главный персонаж шоу прошел путь от маленького мальчика, побывал на своем школьном выпускном, а, став взрослым и мудрым учителем, привел свой собственный класс на главный выпускной страны. В этом году костюмеры провели грандиозную работу. Подготовили около 300 нарядов для артистов, которые полностью сшили сами, облазив все винтажные лавки города. Поэтому погружение в атмосферу каждого из десятилетий было на максимально полноценным.

И вот, на экране появляется маленький мальчик, который держит в руках бумажный кораблик с алыми парусами, а ретро радиоприемник с музыкальным коллективом уже начинает путешествие по волнам памяти. 1968 год, Ленинград. Выпускники танцуют под легендарную в то время композицию «Песня остается с человеком». Рядом с ними дворник убирает сквер, милая женщина в белом фартуке продает мороженое, гуляют пионеры, а милиционер следит за порядком, а на заднем фоне реет транспарант с надписью «Нам песня строить и жить помогает». И вот перед нами появляется незадачливый студент Шурик, который опять подглядывает конспект у случайной попутчицы, а на уличном стенде афиша фильма «Алые паруса».

Радиоприемник вновь меняет волну и под знакомые аккорды песни «Мир не прост» вокально-инструментального ансамбля «Самоцветы» зритель переносится в 70-е, а наш маленький мальчик становится выпускником. Особую атмосферу того времени создают герои любимейших комедий Леонида Гайдая и модницы с глянцевыми журналами. Герои «не боятся ни бурь и ни гроз», потому что их спасают не только зонтики, но и добрая атмосфера вокруг.

На экране появляются военные, а герой шоу оказывается на службе в советской армии, где узнает все о дружбе, взаимовыручке и офицерской чести. Под «Балладу об опасной дороге» из кинофильма «Три мушкетера» зритель окунается в атмосферу 80-х. Особенно ярко звучит призыв — «Один за всех и все за одного». Крепкие мужчины занимаются спортивной и военной подготовкой, подчеркивая, что важность боевого братства при охране границы Родины.

Наступают 90-е. Под хит легендарного Юры Шатунова «Седая ночь» уже повзрослевший герой возвращается домой. На улице ребята танцуют популярный в то время брейк-данс, по телевизору показывают экстрасенса Аллана Чумака и ток-шоу «Любовь с первого взгляда», а девчонки в ярких лосинах занимаются набирающим обороты фитнесом. Бандит на вишневой девятке решает свои вопросы. Но все происходящее вокруг герою совершенно безразлично, ведь на своем пути он встречает настоящую любовь и женится.

Шипит радиоприемник, перенося зрителя в новое десятилетие. На дворе нулевые. Герой в светлом плаще вновь приходит на праздник выпускников «Алые паруса». Тогда после долгого перерыва корабль мечты вновь вернулся в акваторию Невы и началась новая страница так полюбившегося во всем мире шоу. Это произошло в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. Под трек «Стрелки на часах» группы «Элизиум» рассказывается о возрождении старны, ее новых мечтах и новых реализациях. Развиваются все сферы жизни — спорт, наука, образование и многое другое.

Путешествие продолжается. Акватория Невы озаряется залпами ярких вспышек фейерверков и над одной из городских переправ загораются две пятерки — 55 лет, как в Северной столице появился праздник выпускников «Алые паруса». Звуки скрипки в сочетании с электронной музыкой добавляют особую торжественность момента.

И тут события неожиданно переносятся в Мариуполь, где в местной акватории тоже появляется корабль с алыми парусами, а на берегу улыбаются и машут счастливые выпускники освобожденного города. За проходом яхты «Ассоль» под алыми парусами с городской пристани наблюдали около 200 вчерашних школьников из разных учебных заведений города на берегу Азовского моря. А перед этим ребята стали свидетелями грандиозного светового шоу, для проведения которого было привезено около 50 тонн оборудования. Мероприятие было организовано при поддержке Акционерного Банка «РОССИЯ», МИЦ «Известия», Пятого канала и правительства Санкт-Петербурга. Впервые праздник «Алые паруса» в Мариуполе прошел в 2022 году. Тогда же город стал побратимом Санкт-Петербурга.

Наступила кульминация шоу. Герой привел на выпускной своих учеников. И вот перед ними уже ставший легендарным бриг «Россия» с алыми парусами величаво выплывает из открывшейся створки Троицкого моста. Корма корабля украшена в цвета российского флага. Вчерашние школьники приветствуют проход корабля мечты под песню Вячеслава Бутусова «Города», строчки которой подчеркивают — все происходит в лучшем городе на земле, там, где сбываются мечты. При этом зритель вновь ненадолго возвращается в Мариуполь, где в новую жизнь ребят провожает «Ассоль». А наш герой передает ученику бумажный кораблик.

Фото, видео: 5-tv.ru

И тут раскрывается главный секрет шоу, о котором ранее не было заявлено, — на палубе брига «Россия» оказывается SHAMAN. В образе капитана Грея он исполнил песню «С чего начинается Родина», которая когда-то стала заглавной к многосерийному фильму «Щит и меч». Выступление популярного певца сопровождалось залпами салюта, а также яркими красками — красными, синими, желтыми. Стоит отметить, что патриотичное выступление SHAMAN смотрели российские военнослужащие, которые в этим минуты стоят на страже Родины, принимая участие в специальной военной операции по защите Донбасса.

И вот под залпы салюта бриг «Россия», сделав почетный круг в историческом центре Северной столицы, уплывает в открытую створку Троицкого моста. Со слезами на глазах и преисполненные веры в светлое будущее его провожали тысячи выпускников на набережной. Звезды, дарившие свои песни ребятам, с таким же затаенным дыханием любовались залпами и огнями над Невой, исполненные радостью за главных героев праздника и счастьем быть частью этого грандиозного представления.

«Я узнал, что у меня

Есть огромная семья.

И тропинка и лесок,

В поле каждый колосок

Речка, небо голубое —

Это все мое родное!

Это Родина моя,

Всех люблю на свете я!» — продекламировал в завершение шоу ученик нашего героя.

Фото, видео: 5-tv.ru

«Рос здесь один и ждал этот момент целых семь лет, представляете. Это не передать словами, те эмоции, которые я испытал, находясь здесь. Отдельных слов заслуживает салют — такого салюта я в жизни не видел. Не передать словами, пустил слезу, так жалко расставаться с этим городом», — признался после шоу выпускник петербургского кадетского корпуса Михаил Ткачев.

Среди многочисленных гостей были и выпускники из Мариуполя, а также гости из Ливии и Сирии. Трансляцию красочного шоу на экране смотрели ребята из разных регионов России.

Впервые праздник «Алые паруса» состоялся 27 июня 1968 года. Идея его появления в Ленинграде в конце 60-х годов была навеяна романтикой и невероятной популярностью одноименного фильма по повести Александра Грина. Мероприятие проводилось до 1979 года, а затем, после длительного перерыва, в 2005 году добрая традиция была возрождена по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Петербурга и Пятого канала.