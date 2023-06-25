«Сохранить школьную дружбу»: группа «Чайф» вспомнила свои выпускные

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 35 0

Артисты пожелали выпускникам верить в себя и добиваться успехов.

Фото, видео: 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Алые паруса 2023

Участники музыкальной группы «Чайф», которая стала хедлайнером сегодняшнего концерта на Дворцовой площади в Петербурге, признались, что на романтичных «Алых парусах» вспомнили свои выпускные.

«Мы сами вспомнили свой выпускной, вот Вова вспомнил как мы у моей сестры на выпускном играли. Я уже забыл эту историю, а так оно и было в 81-м году мы сыграли у нее на выпускном», — рассказал Владимир Шахрин.

Артист также добавил, что многие из них сохранили теплые и дружеские отношения со своими школьными приятелями и до сих пор встречаются по разным поводам.

«Сохранить вот эту школьную такую дружбу, это я думаю, что школьные друзья одни из самых верных таких, потому что отрезок жизни достаточно большой прожили вместе», — заявил участник группы.

Группа «Чайф» пожелала выпускникам ничего не бояться и не ждать, что кто-то сделает что-то за них, а брать и делать.

«Ну, вот мы пример — из провинциального города, из Свердловска, играем сегодня на главной площадке страны, мы 38 лет гастролируем, объездили пол мира. Казалось, в это поверить невозможно, но это случилось», — заключил музыкант.

Праздник «Алые паруса» после многолетнего перерыва был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Праздничный концерт начался в Северной столице по плану в 22:00 по московскому времени. Свое напутственное слово гостям мероприятия сказали ведущие — Ида Галич и Дмитрий Хрусталев, а также по традиции губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ударил в рынду, звук которой стал символом вступления во взрослую жизнь.

Сегодня выступили самые популярные у молодежи звезды российской эстрады. Свои лучшие хиты исполнили Юлианна Караулова, Gafur, Моя Мишель, Burito, Тося Чайкина, The Hatters, Gayazovs Brothers, LYRIQ. Хедлайнером выпускного этого года стала рок-группа «Чайф».

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Gyazov$ Brother$ горячо исполнили свои лучшие хиты.

Тема:
Алые паруса 2023
25 июн
«Лучше попробовать, чем жалеть потом, что ты не попробовал»: Gafur дал совет выпускникам
25 июн
«Доверять своему сердцу»: солист Buritо рассказал про главный жизненный принцип
25 июн
Трепет внутри и предвкушение грандиозного: как выпускники из Мариуполя оценили «Алые паруса»
25 июн
«Удивительно, волшебно»: праздник «Алые паруса» посетил гость из Сирии
25 июн
«Летите пташки»: что солистка группы «Моя Мишель» пожелала выпускникам?
25 июн
«Самый трогательный вечер»: выпускник поделился впечатлениями от «Алых парусов»
25 июн
Ведущие «Алых парусов» открыли капсулу желаний выпускников из Нижнего Новгорода
25 июн
Выпускников от имени бабушек и дедушек поздравила группа «Чайф», ставшая хедлайнером «Алых парусов»
25 июн
«Пошла жара»: Gyazov$ Brother$ горячо исполнили свои лучшие хиты
25 июн
LYRIQ позавидовал выпускникам на «Алых парусах-2023»: «У меня такого не было»
+14° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
84.08
0.47 91.49
-0.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:00
Наталья Сенчукова раскрыла детали развода сына: «О свадьбе разговоров долго не будет»
4:00
Петр Солнцеворот: почему 25 июня нельзя ложиться спать раньше полуночи
3:48
Нежеланные гости: как предотвратить появление тараканов в квартире
3:43
«Лучше попробовать, чем жалеть потом, что ты не попробовал»: Gafur дал совет выпускникам
3:34
«Доверять своему сердцу»: солист Buritо рассказал про главный жизненный принцип
3:25
Дерматолог назвала эффективные способы борьбы с запахом пота

Сейчас читают

«Прожить невозможно»: 59-летнему Звереву не хватает на необходимое миллиона в месяц
Украинский транзит российского газа пошел в глухой угол
Прямая трансляция праздника выпускников «Алые паруса — 2023»
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео