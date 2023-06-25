«Сохранить школьную дружбу»: группа «Чайф» вспомнила свои выпускные

Участники музыкальной группы «Чайф», которая стала хедлайнером сегодняшнего концерта на Дворцовой площади в Петербурге, признались, что на романтичных «Алых парусах» вспомнили свои выпускные.

«Мы сами вспомнили свой выпускной, вот Вова вспомнил как мы у моей сестры на выпускном играли. Я уже забыл эту историю, а так оно и было в 81-м году мы сыграли у нее на выпускном», — рассказал Владимир Шахрин.

Артист также добавил, что многие из них сохранили теплые и дружеские отношения со своими школьными приятелями и до сих пор встречаются по разным поводам.

«Сохранить вот эту школьную такую дружбу, это я думаю, что школьные друзья одни из самых верных таких, потому что отрезок жизни достаточно большой прожили вместе», — заявил участник группы.

Группа «Чайф» пожелала выпускникам ничего не бояться и не ждать, что кто-то сделает что-то за них, а брать и делать.

«Ну, вот мы пример — из провинциального города, из Свердловска, играем сегодня на главной площадке страны, мы 38 лет гастролируем, объездили пол мира. Казалось, в это поверить невозможно, но это случилось», — заключил музыкант.

Праздник «Алые паруса» после многолетнего перерыва был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Праздничный концерт начался в Северной столице по плану в 22:00 по московскому времени. Свое напутственное слово гостям мероприятия сказали ведущие — Ида Галич и Дмитрий Хрусталев, а также по традиции губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ударил в рынду, звук которой стал символом вступления во взрослую жизнь.

Сегодня выступили самые популярные у молодежи звезды российской эстрады. Свои лучшие хиты исполнили Юлианна Караулова, Gafur, Моя Мишель, Burito, Тося Чайкина, The Hatters, Gayazovs Brothers, LYRIQ. Хедлайнером выпускного этого года стала рок-группа «Чайф».

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Gyazov$ Brother$ горячо исполнили свои лучшие хиты.