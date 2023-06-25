«Летите пташки»: что солистка группы «Моя Мишель» пожелала выпускникам?
Солистка группы «Моя Мишель» пожелала выпускникам, чтобы их мечты сбывались
Фото, видео: 5-tv.ru
Знаменитая исполнительница поделилась эмоциями после выступления на Дворцовой площади — оно того стоит.
Солистка группы «Моя Мишель» Татьяна Ткачук пожелала выпускникам, чтобы все их мечты сбывались. Своими напутствиями на взрослую жизнь виновникам торжества исполнительница поделилась в беседе с 5-tv.ru после выступления на сцене «Алых парусов — 2023».
«Летите пташки, пусть ваши мечты сбываются», — сказала она.
Ткачук призналась — на сцене энергетика была бешеная. После выступления у нее появились ощущения, будто она пробежала кросс. По словам солистки «Моя Мишель», выступление на сцене для нее настоящий стресс, однако такая красивая публика, которая полна радости и готова буквально «слэмиться», заряжает лишь позитивной энергией.
Праздник «Алые паруса» после многолетнего перерыва был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. На Дворцовой площади состоялся большой концерт, в котором приняли участие Юлианна Караулова, Gafur, Моя Мишель, Burito, Тося Чайкина, The Hatters, Gayazovs Brothers, LYRIQ. Хедлайнером выпускного стала рок-группа «Чайф».
Ранее 5-tv.ru писал, что бриг «Россия» под алыми парусами вошел в акваторию Невы.
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