«Летите пташки»: что солистка группы «Моя Мишель» пожелала выпускникам?

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 43 0

Солистка группы «Моя Мишель» пожелала выпускникам, чтобы их мечты сбывались

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Алые паруса 2023

Знаменитая исполнительница поделилась эмоциями после выступления на Дворцовой площади — оно того стоит.

Солистка группы «Моя Мишель» Татьяна Ткачук пожелала выпускникам, чтобы все их мечты сбывались. Своими напутствиями на взрослую жизнь виновникам торжества исполнительница поделилась в беседе с 5-tv.ru после выступления на сцене «Алых парусов — 2023».

«Летите пташки, пусть ваши мечты сбываются», — сказала она.

Ткачук призналась — на сцене энергетика была бешеная. После выступления у нее появились ощущения, будто она пробежала кросс. По словам солистки «Моя Мишель», выступление на сцене для нее настоящий стресс, однако такая красивая публика, которая полна радости и готова буквально «слэмиться», заряжает лишь позитивной энергией.

Праздник «Алые паруса» после многолетнего перерыва был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. На Дворцовой площади состоялся большой концерт, в котором приняли участие Юлианна Караулова, Gafur, Моя Мишель, Burito, Тося Чайкина, The Hatters, Gayazovs Brothers, LYRIQ. Хедлайнером выпускного стала рок-группа «Чайф».

Ранее 5-tv.ru писал, что бриг «Россия» под алыми парусами вошел в акваторию Невы.

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Алые паруса 2023
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