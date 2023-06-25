Изучающую честность профессора из Гарварда поймали на крупной лжи

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Игорь Рязов
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NYT: изучающая честность профессор из Гарварда фальсифицировала результаты исследований

Изучающую честность профессора из Гарварда поймали на крупной лжи

Фото: www.globallookpress.com / Kevin Galvin

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Обвинения в адрес Франчески Джино вызвали большой резонанс в академическом сообществе. Она могла фальсифицировать результаты исследований.

Профессор Гарвардской школы бизнеса Франческа Джино, изучающая честность в поведении людей, могла сфабриковать результаты своих исследований. Об этом сообщила газета The New York Times.

«В последние дни сфера (исследований поведения человека. — Прим. ред.), возможно, понесла самый серьезный удар — обвинения в сторону известного ученого-бихевиориста о фальсификации результатов исследований, включая как минимум одно, посвященное тому, как выявить честность», — говорится в статье.

Франческа Джино наиболее известна благодаря научной работе 2012 года, которая была посвящена заполнению налоговых деклараций. Главный вывод исследования — правду в подобных документах люди чаще всего пишут в верхней части листа. Другие ученые «сотни раз цитировали» этот тезис в своих работах, отметили в NYT.

Франческо Джино - очень титулованный ученый на Западе Франческо Джино считается одним из ведущих ученых-бихеовиористов на Западе. Instagram* / francesca.b.gino

Гарвардский университет уже сообщил четырем соавторам Джино о возможной фальсификации результатов исследования. Непосредственно Гарвардская школа бизнеса и сама профессор не стали отвечать на вопросы журналистов.

Однако сам факт возникновения обвинений в адрес Джино вызвал «большой резонанс в академическом сообществе», отмечает газета. Франческа считается одним из ведущих ученых-бихеовиористов на Западе и написала множество научных статей. Сейчас их тщательно перепроверяют на предмет фальсификаций.

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