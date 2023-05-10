В США за убийство мужа задержали вдову, написавшую о нем книгу скорби

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 16

Трагедия случилась чуть более года назад. Все это время женщина играла роль скорбящей одинокой матери, не думая, что рано или поздно правда вскроется.

В США за убийство мужа задержали вдову, написавшую о нем книгу скорби

Фото: www.globallookpress.com / West Coast Surfer

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В США задержали писательницу Коури Ричинс, которая, по версии следствия, отравила своего 39-летнего мужа Эрика Ричинса, а после как ни в чем не бывало написала книгу о том, как детям пережить уход родителя из жизни. Детали жуткой и бессердечной истории сообщило издание New York Post.

Трагедия в семье случилась в марте 2022 года. Тогда женщина позвонила спасателям и сообщила, что ее муж не подает признаков жизни. Прибывшим полицейским она рассказала, что незадолго до этого дала супругу некий коктейль в честь продажи дома. После ушла к одному из троих детей. А когда женщина вернулась, застала мужа без движения.

Пока правоохранители разбирались, женщина обнаружила в себе талант писателя. Под прикрытием траура и переживаний она написала книгу о том, как детям пережить смерть родителя. Издание вышла через год после смерти супруга. После этого автор появилась на телевидении, где пыталась продвигать свое творчество. Так бы женщина и дальше принимала лучи славы, если бы не новый поворот в деле. В мае этого года правоохранители задержали знакомого Ричинс. Он рассказал, что женщина просила у него сильное обезболивающее последние годы. Мужчина не смог отказать ей и продал препараты. А через несколько дней муж писательницы был найден мертвым.

Судебно-медицинская экспертиза показала наличие в крови погибшего превышенной дозы запрещенного препарата. Вскоре женщину задержали. Помимо убийства супруга ей предъявили обвинения в хранении сильнодействующего наркотика.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о жутком преступлении, в котором пенсионерка заказала убийство подруги-бизнесвумен, чтобы не возвращать ей долг.

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