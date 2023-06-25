AP: в США в реку упал поезд с опасными веществами

Не менее восьми вагонов с опасными веществами упали в реку из-за обрушения моста в американском штате Монтана. Соответствующей новостью поделилось агентство Associated Press.

Причина обрушения моста не разглашается. Отмечается, что поездная бригада в результате ЧП не пострадала.

Кроме того, ообрушение моста также привело к повреждению оптоволоконного кабеля, обеспечивающего доступ в интернет. В компании отметили, что качество связи снизится.

«Это основной оптоволоконный маршрут через Монтану. ЧП затрагивает всех клиентов Global Net. Связь будет либо недоступна, либо очень медленная», — отметили представители провайдера.

В соседнем округе Йеллоустон официальные лица заявили, что были введены чрезвычайные меры на водоочистных сооружениях из-за «потенциального разлива опасных веществ». Власти попросили местных жителей экономить воду.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что в бразильском метро взорвались высоковольтные провода. В этот момент на платформе находились пассажиры.