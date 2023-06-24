В РЖД сообщили, что поезда в южных регионах России ходят по расписанию

Поезда в южных регионах России ходят по расписанию. Об этом сообщили в пресс-службе Российских железных дорог (РЖД).

«В настоящее время пассажирские поезда на сети РЖД, в том числе в сообщении с Ростовом-на-Дону и Воронежем, следуют по графику», — говорится в публикации компании в Telegram-канале.

Уточняется, что железнодорожные вокзалы на всей территории России тоже работают в штатном режиме.

«На объектах РЖД принимаются необходимые меры безопасности для бесперебойной работы железнодорожного транспорта», — добавили железнодорожники.

Это заявление было опубликовало на фоне попытки военного мятежа, которую накануне предпринял основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Свои действия он объяснил тем, что Минобороны РФ якобы ударило по тыловым лагерям его бойцов. В оборонном ведомстве заявления Пригожина назвали недостоверными. В его отношении возбудили уголовное дело, по которому ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Президент РФ Владимир Путин назвал действия Пригожина изменой и «ударом в спину», которые стали следствием непомерных амбиций и личных интересов. Глава государства подчеркнул, что реакция на мятеж будет жесткой, а все виновные обязательно понесут ответственность в соответствии с законом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что интернет-магазин OZON временно ограничил возможность оформлять заказы в южных регионах России.