Секретарь СНБО Украины допустил участие Лукашенко в переговорах с Россией

По мнению Данилова, группа будущих российских переговорщиков с Украиной уже определена.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов допустил участие президента Белоруссии Александра Лукашенко в переговорах по урегулированию украинского конфликта.

«Настоящая группа российских будущих переговорщиков с Украиной уже есть, но пока остается в тени. Однако не исключено участие в этом процессе Лукашенко», — написал Данилов на своей странице в соцсети.

Сам президент Белоруссии недавно в эфире одного из федеральных каналов рассказал, как «послал на хрен» украинскую делегацию, предлагавшую провести переговоры в турецком Стамбуле.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 20 июня заявил, что на сегодня переговоры с украинской стороной невозможно организовать, так как нет стабильной почвы для адекватного обсуждения всех важнейших моментов.

При этом российская сторона и лично президент РФ Владимир Путин готовы к открытым переговорам в любое время, подчеркнул Песков. По его словам, урегулирование украинского кризиса по-прежнему остается одной из важнейших задач на сегодня. Эту ситуацию глава государства постоянно обсуждает, в том числе с зарубежными коллегами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, президент Белоруссии Александр Лукашенко предрек скорое окончание конфликта Москвы и Киева на территории Украины.