«Мы закончим»: Лукашенко о предпосылках к завершению конфликта на Украине

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 88 0

Лукашенко заявил о предпосылках к завершению конфликта на Украине

«Мы закончим»: Лукашенко о предпосылках к завершению конфликта на Украине

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

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Тема:
Спецоперация

Боевые действия в зоне СВО могут в скором времени прекратиться, однако «очумелый» Запад и после продолжит создавать проблемы. Минск предупредил — ответ будет болезненным.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что конфликт Москвы и Киева на территории Украины скоро закончится. Своей уверенной позицией белорусский лидер поделился в эфире одного из федеральных каналов.

По его мнению, боевые действия в зоне СВО подходят к завершению, и этому есть некоторые подтверждения. Лукашенко подчеркнул, что ВСУ несут большие потери. Тем временем, добавил он, ВС РФ показывают свои способности ведения боя блистательно — уничтожают немецкие танки Leopard и подавляют контрнаступление киевского режима.

«В Украине мы закончим эту войну. К этому уже большие предпосылки. Но дальше нам эти очумелые с Запада много проблем создадут», — прокомментировал Лукашенко.

Президент республики отметил, что Западу будет очень «больно», если он решит перейти границы дозволенного. По его словам, глава РФ Владимир Путин никогда не просил у Минска военной помощи, однако Белоруссия не позволит стрелять в спину русским и присоединится к СВО в случае необходимости.

Лукашенко отметил, что в стране достаточно сил, чтоб противостоять нацистской агрессии.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лукашенко «послал на хрен» украинскую делегацию на переговорах.

Тема:
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