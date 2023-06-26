Начальник почтового отделения на Камчатке украла из кассы почти четыре миллиона рублей

Около четырех миллионов рублей за несколько лет наворовала начальник почтового отделения в Пенжинском районе Камчатского края. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СК, женщина, используя свое служебное положение, с октября 2021 года по апрель текущего года воровала из кассы деньги.

Желая скрыть следы хищения, она подделывала документы отчетности. Недостачу однажды заметили, но лишать работы не стали. Растратчицу обязали возместить деньги из своей зарплаты, но начальник не узрела хорошего отношения и понимания. И продолжила воровать.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело о присвоении денежных средств организации в особо крупном размере.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры, как продавщица продуктового магазина в Калифорнии решила остановить вора и даже заставила его помогать собирать разбросанные продукты.