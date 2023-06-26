Умерла мексиканская актриса из фильма «Есения» Росарио Суньига

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 507 0

Знаменитости было 59 лет.

Умерла мексиканская актриса из фильма «Есения» Росарио Суньига

Фото: Кадр из сериала «Сеньора Асеро», реж. Рафаэль Лара, 2014 г.

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На 60-м году жизни скончалась мексиканская актриса Росарио Суньига. Об этом сообщает издание Ruetir.

Росарио дебютировала как киноактриса в 1975 году. Она известна своими яркими ролями антагонисток. На счету актрисы десятки проектов: «Есения», «Сальвадор», «Цветок и корица», «Ничья любовь», «Немая любовь», «Полюби меня снова», «Улыбка дьявола», «Лоло», «Раненая душа».

В Национальной ассоциации актеров выразили соболезнования родным и близким актрисы.

Суньига скончалась в Гвадалахаре. Причина не названа.

Ранее, писал 5-tv.ru, стало известно о смерти актера из фильма «Апокалипсис сегодня» Фредерика Форреста.

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Умерла мексиканская актриса из фильма «Есения» Росарио Суньига

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