«Была уступчива»: Дана Борисова призналась, что сделала много абортов в молодости

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Рита Миронова
Рита Миронова 468 0

Дана Борисова призналась, что сделала девять абортов

«Была уступчива»: Дана Борисова призналась, что сделала много абортов в молодости

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Почему телеведущая оказывалась в безвыходных ситуациях и как они повлияли на ее здоровье?

Телеведущая Дана Борисова безответственно относилась к интимной жизни в молодости и пережила девять абортом. Она призналась в ошибках прошлого в интервью на одной из стриминговых платформ.

Сейчас у 37-летней телеведущей есть 15-летняя дочь, и ничто не выдает ее бурную молодость. Однако до 30 лет она прерывала беременность, причем и на маленьких, и на больших сроках. В этом она обвинила своих родителей.

«Родители в меня вложили тягу к знаниям, но об отношениях мужчины и женщины в моей семье никогда нормально не разговаривали», — заявила знаменитость.

По ее словам, она никогда не знала, что такое женское достоинство. Любому, кто осыпал ее комплиментами и подарками, Борисова платила очень дорогой монетой.

«Я была уступчива, не умела сказать „нет“. И в плане секса была безответственна», — призналась она.

Спустя годы телеведущая жалеет о содеянном и считает это своей главной женской трагедией. Многочисленные аборты, в том числе медикаментозные, повредили ее здоровье и психику.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дана Борисова призналась в хирургическом вмешательстве.

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