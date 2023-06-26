«Была уступчива»: Дана Борисова призналась, что сделала много абортов в молодости

Почему телеведущая оказывалась в безвыходных ситуациях и как они повлияли на ее здоровье?

Телеведущая Дана Борисова безответственно относилась к интимной жизни в молодости и пережила девять абортом. Она призналась в ошибках прошлого в интервью на одной из стриминговых платформ.

Сейчас у 37-летней телеведущей есть 15-летняя дочь, и ничто не выдает ее бурную молодость. Однако до 30 лет она прерывала беременность, причем и на маленьких, и на больших сроках. В этом она обвинила своих родителей.

«Родители в меня вложили тягу к знаниям, но об отношениях мужчины и женщины в моей семье никогда нормально не разговаривали», — заявила знаменитость.

По ее словам, она никогда не знала, что такое женское достоинство. Любому, кто осыпал ее комплиментами и подарками, Борисова платила очень дорогой монетой.

«Я была уступчива, не умела сказать „нет“. И в плане секса была безответственна», — призналась она.

Спустя годы телеведущая жалеет о содеянном и считает это своей главной женской трагедией. Многочисленные аборты, в том числе медикаментозные, повредили ее здоровье и психику.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дана Борисова призналась в хирургическом вмешательстве.