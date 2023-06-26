Кириенко дал старт региональному этапу проекта «Лидеры России»

В Москве прошло заседание наблюдательного совета конкурса управленцев «Лидеры России». На встрече подвели итоги дистанционной части и дали старт региональному этапу проекта.

«В этом сезоне довольно короткий был период на подачу заявок полтора месяца, тем не менее у нас почти 160 тысяч. 159 тысяч заявок поступило из всех регионов Российской Федерации, всех 89, включая все освобожденные новые регионы. <…> Довольно большое количество участников ребят из зоны специальной военной операции: из новых регионов и участников специальной военной операции, которые выполняют сегодня свой гражданский долг, защищают Родину. И тем не менее, многие из них сочли, что они все-таки попробуют подать заявку и принять участие. Это невероятно сложно, порой с точки зрения средств связи», — отметил заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Сергей Кириенко также подчеркнул, что за пять сезонов на участие в конкурсе управленцев «Лидеры России» было подано в общей сложности более миллиона заявок со всей России и 150 стран мира.