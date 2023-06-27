Второй день рождения: как эвакуировали животных при пожаре в ростовском зоопарке

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 28 0

Опубликованы кадры по спасению животных при пожаре в ростовском зоопарке

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе; Telegram / mchs_rostov; 5-tv.ru

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Животные, чувствуя помощь неравнодушных, не кусались и не царапались во время эвакуации.

При пожаре в ростовском зоопарке его сотрудникам и спасателям удалось спасти порядка 50 животных. Среди них — кролики, крысы и змеи. МЧС опубликовало видео, на котором запечатлено, как сотрудники выносят из здания клетки и контейнеры с животными.

Возгорание началось вечером в минувший понедельник. Пожар возник на кровле здания музея, расположенного на территории зоопарка. Огонь распространился на площади 300 квадратных метров. К тушению привлекли почти 50 человек и 17 единиц техники.

Из задымленных помещений выносили клетки, одну за другой, с крылатыми, хвостатыми и чешуйчатыми. И передавали их сотрудникам зоопарка. Некоторых животных, таких как кролики, сразу аккуратно пересаживали в контейнеры и увозили подальше.

«Вынесли до 50 животных. Кролики, крысы, животные из террариума, в том числе змей. Их эвакуировали из помещений, где была опасность их гибели», — сообщил замначальника поисково-спасательной службы Ростова Ярослав Радченко.

При эвакуации хоть животные и были напуганы, но все же ощущали помощь людей и не оказывали сопротивление, не кусались и не царапались.

Жертв и пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как проект «Роснефти» помогает в спасении белых медведей.

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