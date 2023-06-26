Полеты в аэропорту Минеральных Вод возобновились после устранения дефекта на ВПП

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 27 0

Первыми после перерыва будут обслужены четыре рейса, которые летят в Москву и Санкт-Петербург.

Полеты в аэропорту Минеральных Вод возобновились после устранения дефекта на ВПП

Фото: Антон Подгайко / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

На взлетно-посадочной полосе (ВПП) в Минеральных Водах устранен дефект, из-за которого был приостановлен прием и выпуск самолетов. Полеты вновь возобновлены. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Аэропорт Минеральные Воды в кратчайшие сроки завершил устранение выявленных дефектов на взлетно-посадочной полосе и полностью готов к приему и выпуску воздушных судов. Полеты в аэропорту возобновились с 21:30 по московскому времени», — говорится в сообщении.

Первыми будут обслужены четыре рейса, которые летят в Москву и Санкт-Петербург.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что работу аэропорта в Минеральных Водах приостановили. Произошло разрушение незначительной площади бетонной плиты в средней части искусственной ВПП.

+17° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
84.66
0.58 92.30
0.81
Не торопитесь — дороже выйдет: китайский совет дня на понедельник, 26 июн...

Последние новости

0:13
«Вопиющий акт»: Захарова высказалась о планах Украины вывезти ценности из Киево-Печерской лавры
0:00
Анфиса Чехова призналась, что до сих пор целует в губы сына: «Не вижу ничего плохого»
23:46
Fox News нашел замену уволенному ведущему Такеру Карлсону
23:33
Кинорежиссера Сергея Попова госпитализировали после драки
23:24
Полеты в аэропорту Минеральных Вод возобновились после устранения дефекта на ВПП
23:11
Путин: мужество погибших героев-летчиков уберегло Россию от ужасных последствий

Сейчас читают

Провалы в кино и срок за мошенничество: чем прославилась отмечающая юбилей Дрожжина
Путин выступил с обращением к россиянам — видео
Таиланд, Бали, Мальдивы: какое направления для летнего отдыха выбрать
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео