Полеты в аэропорту Минеральных Вод возобновились после устранения дефекта на ВПП

На взлетно-посадочной полосе (ВПП) в Минеральных Водах устранен дефект, из-за которого был приостановлен прием и выпуск самолетов. Полеты вновь возобновлены. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Аэропорт Минеральные Воды в кратчайшие сроки завершил устранение выявленных дефектов на взлетно-посадочной полосе и полностью готов к приему и выпуску воздушных судов. Полеты в аэропорту возобновились с 21:30 по московскому времени», — говорится в сообщении.

Первыми будут обслужены четыре рейса, которые летят в Москву и Санкт-Петербург.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что работу аэропорта в Минеральных Водах приостановили. Произошло разрушение незначительной площади бетонной плиты в средней части искусственной ВПП.