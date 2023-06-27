«Выехала на новом джипе»: Дана Борисова вспомнила один из лучших своих романов

Однако в жизни знаменитости были и печальные истории. Какие?

Телеведущая Дана Борисова вспомнила о лучшем романе в своей жизни. Она призналась, он произошел в молодости с помощником медиамагната Владимира Гусинского. Покорил избранник знаменитость своей щедростью. Ради знакомства устроил ДТП, разбив свою машину.

«Повез меня в автосалон, и я оттуда уже выехала на новом джипе. И началось! Дорогие швейцарские часы он дарил мне раз в три дня. Я думала, все только начинается, у меня будет и лучше, и красивее, и богаче. Не было осознания, что все в жизни может закончиться», — поведала Борисова в интервью на одной из стриминговых платформ.

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В жизни знаменитости были и печальные истории. По ее словам, она была «в заложниках» у своего мужчины. Он пригласил ее с матерью в свой особняк на несколько дней, но по итогу они провели там на два месяца.

«Я все время была в страхе, он на меня орал — я убегала в угол. Интим у нас был, но сквозь зубы — каждый раз как будто меня насиловали», — вспомнила Борисова.

Из «тюрьмы» она сбежала, использовав с матерью стремянку, чтобы перелезть через забор.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько Дана Борисова сделала абортов.