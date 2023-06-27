Причиняют боль: как проходят тренировки Романа Костомарова на протезах

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Рита Миронова
Рита Миронова 35 0

ТАСС: Роман Костомаров занимается на протезах не более часа в день

Причиняют боль: как проходят тренировки Романа Костомарова на протезах

Фото: www.globallookpress.com / Nadezhda Lebedeva

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Сколько времени потребуется спортсмену, чтобы привыкнуть к новой реальности?

Фигурист Роман Костомаров занимается на протезах не более часа в день. Пока олимпийскому чемпиону довольно тяжело привыкнуть к новой реальности.

«Он осваивает ножные протезы, привыкает к ним», — рассказал ТАСС источник.

Тренировка длятся не больше часа по причине того, что пока причиняет спортсмену боль. Для привыкания ему потребуется время. При этом сообщается, что к протезированию рук врачи пока не приступали, а сам Костомаров продолжает находиться в реанимации под пристальным наблюдением.

Накануне фигурист опубликовал в своем личном блоге видео, на котором продемонстрировал протезы на ногах во время тренировки. Так, на кадрах он занимался на велотренажере и выглядел довольно сосредоточенным.

Роман Костомаров попал в больницу в начале 2023 года. Ему диагностировали пневмонию, в дальнейшем состояние стремительно ухудшалось. За прошедшие пять месяцев фигурист пережил кому, два инсульта, сепсис, гангрену и ампутацию части пораженных некрозом конечностей — сначала частично стопы, потом голени, кисть одной руки и пальцы второй. А судя по видео, спортсмен все-таки лишился обеих стоп.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как психолог оценила состояние тренирующегося на протезах Костомарова.

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Причиняют боль: как проходят тренировки Романа Костомарова на протезах

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