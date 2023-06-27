Появился подражатель? В Ленинградской области вновь нашли человеческие останки

|
Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 100 0

В Ленинградской области мужчина нашел отрубленную голову и останки человека в горящем пакете

Появился подражатель? В Ленинградской области вновь нашли человеческие останки

Фото: www.globallookpress.com / Swen Pförtner

Читайте нас в: Дзен Новости

Ранее полиция задержала мужчину, подозреваемого в зверской «расчлененке» в области. Почему спустя время преступления возобновились?

В Ленинградской области мужчина нашел останки человеческого тела. Как стало известно 5-tv.ru, житель города Сертолово под Санкт-Петербургом гулял с собакой в лесу, где и обнаружил страшную находку.

На земле он заметил тлеющий полиэтиленовый пакет. Мужчина попытался потушить огонь, чтобы он не распространился на траву, и вдруг из пакета выкатилась человеческая голова. Помимо этого, внутри находились другие части тела.

Сотрудники полиции изъяли все объекты для исследования. В том числе специалистам предстоит установить личность и причину смерти.

Примечательно, что в последние полгода жители Ленинградской области неоднократно находили в разных местах региона человеческие останки. Больше всего находок было в Выборге — одну из ног нашли в пакете возле Петровского моста, другая оказалась у гаражей на Батарейной Горе. А туловище и голову обнаружили за гаражами возле стадиона на улице Путейской.

Известно, что подозреваемый в совершении хладнокровного преступления задержан. Однако кто продолжает убивать и расчленять людей — пока неизвестно.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о самых жутких убийствах с расчленением в Ленобласти.

+21° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
84.66
0.58 92.30
0.81
Не торговаться — не уважать продавца: китайский совет дня на вторник, 27 ...

Последние новости

12:29
ООН: десятки украинских заключенных подверглись пыткам в изоляторах
12:24
Жилой дом загорелся в Омске на площади 1800 квадратных метров — видео
12:23
«Масса осложнений»: какой вред девять абортов нанесли здоровью Даны Борисовой
12:09
«Останемся под обломками»: Лукашенко предупредил о последствиях разрушения России
12:03
Суд признал законным приговор в виде пожизненного заключения «пермскому стрелку»
12:01
«Бабуля была нарасхват!» — Слава рассказала, что к ней приставал Орландо Блум

Сейчас читают

Провалы в кино и срок за мошенничество: чем прославилась отмечающая юбилей Дрожжина
В фильме Гайдая про Шурика зрители нашли киноляп, оказавшийся подсказкой режиссера
«Работаем над этим»: Регина Тодоренко планирует стать мамой девочки
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2