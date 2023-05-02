Собрать пазл: кто стоит за жуткими убийствами с расчленением в Ленобласти

Только в этом году в северной столице четыре раза находили фрагменты человеческих тел. Аналогичные преступления происходили и раньше. Как Петербург стал «столицей расчлененки»?

За последние несколько лет в Санкт-Петербурге произошло множество громких и жутких убийств. Местные жители шутят, что находки в виде расчлененных частей человеческих тел стали отрицательной визитной карточкой их города.

Преподаватель распилил свою аспирантку, лучший нефролог Петербурга избавился от «любимой» супруги, рэпера Энди Картрайта после кончины расчленила возлюбленная, прокрутив половину его тела в стиральной машине. И куча других невероятных историй, от которых стынет кровь. Петербург даже начали называть «Расчленинградом».

Ленинградский потрошитель: страшные находки в области в 2023 году

Кровавые находки начали появляться в Ленинградской области с января 2023 года. 21 января во Всеволожске нашли части человеческого тела, упакованные в четыре пакета, прямо в бане. Тогда по подозрению в убийстве задержали 56-летнего мужчину, который, по версии следствия, отомстил потерпевшему за избиение женщины, которая также отдыхала с ними в бане. Убил обидчика колюще-режущим предметом, а затем расчленил и спрятал в бане в хозяйственных сумках. Но скрыть преступление таким образом обвиняемому не удалось.

Предполагаемого убийцу нашли и арестовали. Казалось бы, история с «расчлененкой» закончена. Однако следующий пакет с сюрпризом был найден через месяц в Выборге. В городе за Петровским мостом обнаружили фрагменты мужского тела, которые находились там более двух недель. Дело передали рабочей группе по расследованию неочевидных особо тяжких преступлений, в том числе прошлых лет.

В апреле в Выборге нашли человеческую ногу в полиэтиленовом пакете. Следователи назначили проверку с учетом уголовного дела по факту обнаружения частей тела в городе месяц назад.

1 мая в Выборге нашли еще три пакета с частями тела. Предположительно, это убийство может быть связано с февральским и апрельским происшествиями. Тем временем пользователи соцсетей начали гадать, мог бы в Ленинградской области появиться маньяк.

Уголовные дела по всем преступлениям с рачленениями с января по май 2023 года находятся на контроле Следственного комитета РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Лесосибирске раскрыли убийство 25-летней давности.