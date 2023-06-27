Кирби: Штаты не видят угрозы подрыва Запорожской АЭС со стороны РФ

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Белый дом: российские войска не угрожают Запорожской АЭС

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dmitry Grigoriev; 5-tv.ru

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Риторика властей США начала меняться.

В последнее время американские власти стали более сдержанны и с заявлениями в адрес России. Так представитель Белого дома Джон Кирби сообщил, что Штаты не видят никаких свидетельств угрозы подрыва Запорожской АЭС со стороны России. Ранее с подобными обвинениями в адрес Москвы выступил Владимир Зеленский.

В интервью американскому телеканалу NBC News президент Украины сообщил, что России постоянно требуется дестабилизировать обстановку. Не видят в Белом доме и намерений России применить на Украине ядерное оружие. Никакими документальными подтверждениями по этому вопросу Вашингтон не обладает, подчеркнул Кирби.

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