Жилой дом загорелся в Омске на площади 1800 квадратных метров — видео

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 18 0

В Омске произошел пожар в жилом доме на площади 1800 квадратных метров из-за попадания молнии

Фото, видео: www.globallookpress.com / vk.com/gorodkaknaladoni; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Было эвакуировано около 70 человек. На месте работали 14 единиц техники.

Жилой дом загорелся в Омске на площади 1800 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Это произошло на улице Волгоградской, доме № 8. Известно, что по прибытию пожарных было зафиксировано горение на пятом этаже с переходом огня на кровлю крыши. Тем не менее пожар был локализован.

«Огнеборцы спасли 27 человек, в числе которых восемь детей. 43 жильца эвакуировались самостоятельно», — говорится в сообщении.

По последней информации, причиной пожара стало попадание в дом молнии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Виталий Хоценко. Сейчас на месте работают 60 человек и 14 единиц техники.

«Провел заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, поручил администрации города оперативно организовать для жителей дома в ближайшей школе пункт временного размещения, чтобы согреться, а также в случае необходимости предоставить жилье из маневренного фонда», — заявил Хоценко.

Также он добавил, что уже поставил задачу мэрии и министру энергетики и жилищно-коммунального комплекса Владимиру Шнипко после ликвидации пожара оценить ущерб и оказать содействие с восстановлением.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как крупный пожар вспыхнул в жилой высотке на севере ОАЭ.

+21° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
84.66
0.58 92.30
0.81
Не торговаться — не уважать продавца: китайский совет дня на вторник, 27 ...

Последние новости

12:29
ООН: десятки украинских заключенных подверглись пыткам в изоляторах
12:24
Жилой дом загорелся в Омске на площади 1800 квадратных метров — видео
12:23
«Масса осложнений»: какой вред девять абортов нанесли здоровью Даны Борисовой
12:09
«Останемся под обломками»: Лукашенко предупредил о последствиях разрушения России
12:03
Суд признал законным приговор в виде пожизненного заключения «пермскому стрелку»
12:01
«Бабуля была нарасхват!» — Слава рассказала, что к ней приставал Орландо Блум

Сейчас читают

Провалы в кино и срок за мошенничество: чем прославилась отмечающая юбилей Дрожжина
В фильме Гайдая про Шурика зрители нашли киноляп, оказавшийся подсказкой режиссера
«Работаем над этим»: Регина Тодоренко планирует стать мамой девочки
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео