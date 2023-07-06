«Чувство защищенности отсутствует»: как IVAN снимался в стрингах рядом с волками

Певец предстал на конкурсе «Евровидение» обнаженным.

IVAN снимался в видео, одетым в стринги и находясь рядом с волками, специально для «Евровидения». Подробностями подготовки к конкурсу певец эксклюзивно поделился с автором и ведущей 5-tv.ru Светланой Шевченко.

На сцене конкурса эстрадной песни «Евровидение-2016» IVAN изначально планировал появиться в обнаженном виде с волками. Однако организаторы запретили артисту выступить в подобном виде, поэтому было принято решение снять голограмму. И даже на съемках певцу было не по себе.

«Мне было стремно немного. Я был в мужских стрингах телесного цвета. И, получается, сидел передо мной волк. Там была собака, которая похожа на волка, и сам волк. Как помню, Шакирой волчицу звали», — поделился IVAN.

По словам певца, он чувствовал бы себя намного комфортнее, если бы был в одежде.

«Потому что чувство защищенности отсутствует напрочь, то есть ты голый перед волчицей. Благо, ей понравился запах то ли одеколона, то ли дезодоранта, и она начала тереться. Ей нравились какие-то химические запахи», — вспоминает IVAN.

По признанию артиста, он не представляет, как бы смог появиться на сцене с волком, ведь даже на съемках певец чувствовал опасность, глядя на огромные клыки хищника. В итоге IVAN выступил в светлом костюме в этническом стиле.

«Иначе я даже не представляю, как бы мы на сцену вышли. Это просто невозможно, поэтому все в голограмме», — объяснил певец.

Певец получил широкую известность после участия в музыкальном конкурсе «Евровидение-2016», где представлял Белоруссию. IVAN покорил публику своим фантастическим голосом с завораживающей хрипотцой. Также музыкант участвовал в таких проектах как «Битва хоров», «Главная сцена», «Маска», где предстал в образе Гусеницы.

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