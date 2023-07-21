«Слово по-английски, два слова по-белорусски»: как IVAN общался на «Евровидении»

На момент начала конкурса у певца был низкий уровень знания иностранного языка.

На конкурсе «Евровидение» IVAN начал разговаривать на английском языке. Воспоминаниями о подготовке к музыкальному состязанию певец эксклюзивно поделился с автором и ведущей 5-tv.ru Светланой Шевченко.

По признанию артиста, на момент начала конкурса у него был низкий уровень знания английского языка. Несмотря на это, во время пресс-тура по Европе ему пришлось давать многочисленные интервью. Как вспоминает певец, количество интервью за день могло достичь отметки в 56.

«Там ты пытаешься цеплять отовсюду, откуда помнишь, из-за каких закромов непонятных: слово по-английски, два слова по-белорусски, третье французское влупил. Чтобы хоть как-то донести информацию», — смеется певец.

После практики в течение нескольких месяцев певец смог повысить свой уровень английского, и, как признался сам IVAN, оказалось, что это не так и сложно.

Певец получил широкую известность после участия в музыкальном конкурсе «Евровидение-2016», где представлял Белоруссию. IVAN покорил публику своим фантастическим голосом с завораживающей хрипотцой. Также музыкант участвовал в таких проектах как «Битва хоров», «Главная сцена», «Маска», где предстал в образе Гусеницы.

Ранее 5-tv.ru писал, как IVAN снимался в стрингах с волками для «Евровидения».