Ракета «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Восточный

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 14 0

Запуск сопроводили 42 попутных космических аппарата российского и иностранного производства.

Ракета «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Восточный

Фото: Telegram / roscosmos_gk

Читайте нас в: Дзен Новости

Ракета «Союз-2.1б» с гидрометеорологическим спутником «Метеор-М» № 2-3 и 42 попутными космическими аппаратами стартовала с космодрома Восточный. Прямая трансляция запуска велась на официальном сайте госкорпорации «Роскосмос».

Примечательно, что среди попутных были аппараты как иностранного, так и российского производства. Запуск состоялся на площадке 1С Восточного.

Ожидается, что полет «Метеор-М» будет продолжаться час, после чего спутник достигнет целевой орбиты. Попутные спутники должны будут достигнуть точки назначения спустя три часа после старта. После завершения выполнения программы разгонный блок будет выведен на траекторию для последующего возвращения — в акваторию Тихого океана.

Ранее в госкорпорации сообщили, что предприятия ракетно-космической отрасли в России продолжают работать в штатном режиме, в строгом соответствии с планами. Тогда в «Роскосмосе» подтвердили, что запуск ракеты-носителя под названием «Союз 2.1б» состоится 27 июня.

Ранее 5-tv.ru писал, что москвичи смогут увидеть пролет МКС в ночном небе.

+21° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
84.66
0.58 92.30
0.81
Не торговаться — не уважать продавца: китайский совет дня на вторник, 27 ...

Последние новости

15:31
В ЮАР прокомментировали возможное участие Путина в саммите БРИКС
15:28
Сколько стоят православные реликвии: кто руками Киева грабит Лавру
15:23
Ракета «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Восточный
15:16
Путин: содержание ЧВК «Вагнер» полностью обеспечивалось государством
15:11
Путин назвал потери киевского режима с начала контрнаступления
15:04
Путин: особую роль в подавлении мятежа сыграли военные Минобороны

Сейчас читают

Живущая в съемной квартире звезда "Кадетства" Захарова развенчала миф о богатстве актеров
«Большая проблема во всем мире»: как столичным врачам удалось снизить уровень смертности от рака
«Работаем над этим»: Регина Тодоренко планирует стать мамой девочки
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео