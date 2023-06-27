В РФ принят закон об уголовной ответственности за нарушения в работе коллекторов

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 22 0

Он вступит в силу через десять дней после официального опубликования.

В РФ принят закон об уголовной ответственности за нарушения в работе коллекторов

Фото: Вова Жабриков / ТАСС

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В России принят закон об уголовной ответственности для лиц, осуществляющих незаконную деятельность по возврату просроченной задолженности. Об этом говорится в самом документе.

«Уголовная ответственность будет наступать, если действия коллекторов были сопряжены с применением насилия или угрозой его применения, уничтожением или повреждением имущества (угрозой таких действий), распространением заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство физического лица — должника», — говорится в сообщении.

Также в документе говорится о том, что штраф за все вышеперечисленные действия — от 300 до 500 тысяч рублей или в размере дохода осужденного за период от одного года до трех лет. Также коллекторов могут принуждать работами на срок до пяти лет или лишать свободы на срок до пяти лет.

В случае, если коллекторы совершили все указанные выше действия по предварительному сговору или с применением насилия, то предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере от 500 тысяч до миллиона рублей. А если коллекторы применили к должнику насилие, опасное для жизни, — лишение свободы до десяти лет и штраф до пяти миллионов рублей.

До этого судебные приставы могут получить доступ к кредитным историям должников и звонкам от коллекторов. Например, правозащитники отмечают, что большинство нарушений в этой сфере связано именно с телефонными разговорами. Теперь операторы будут предоставлять сведения лишь о количестве и продолжительности соединений. Но и этого будет достаточно, чтобы доказать, что коллекторы ведут себя слишком навязчиво.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как подставные коллекторы случайно атаковали дверь не той квартиры.

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