Третий метеоспутник «Метеор-М» выведен на орбиту

Гидрометеорологический спутник «Метеор-М» № 2-3 был выведен на орбиту с помощью разгонного блока «Фрегат». Запуск состоялся с площадки 1С космодрома Восточный. Об этом сообщили в госкорпорации «Роскосмос».

«Метеор-М» был запущен в небо ракетой-носителем «Союз-2.1б». С Восточного также были запущены 42 попутных космических аппарата, среди которых есть произведенные в РФ, а также за границей. «Фрегат» продолжает выводить спутники на целевые орбиты.

«Метеор-М» отправился в космос для изучения Земли: ее природных ресурсов, климата, окружающей среды. Аппарат оборудован системой КОСПАС-САРСАТ.

Полет «Метеора-М» продолжался около часа. Остальные 42 космических аппарата должны достигнуть места назначения спустя три часа с момента страта. После завершения выполнения программы разгонный блок будет выведен на траекторию для последующего возвращения — в акваторию Тихого океана.

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